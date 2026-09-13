EU: PUCMM y CESUDEX gradúan a decenas de profesionales

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NUEVA YORK.- La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), en coordinación con el Centro de Educación Integral del Exterior (CESUDEX), celebró la graduación del Diplomado Internacional en Formación Política, Gerencia y Liderazgo.

El programa, de modalidad semipresencial y con una duración de dos meses, integró a dominicanos residentes en el exterior y en el país, procedentes de Nueva York, Florida, Puerto Rico y República Dominicana, con el objetivo de fortalecer sus capacidades en liderazgo, gerencia y participación política.

La formación académica se complementó con un intenso trabajo de campo internacional en Washington D.C. y Nueva York, bajo la dirección ejecutiva del licenciado Bolívar Veras, director de CESUDEX y representante de la PUCMM en el exterior, y el doctor Fernando Aquino, docente de ambas instituciones.

AGENDA INSTITUCIONAL EN WASHINGTON

En la capital estadounidense, la delegación desarrolló una agenda que incluyó al Congreso de los Estados Unidos y visita al Capitolio, donde los estudiantes fueron recibidos en la oficina del congresista de origen dominicano Adriano Espaillat.

Los estudiantes también recibieron certificados de participación y conocieron de primera mano el funcionamiento del Poder Legislativo estadounidense.

La embajadora de la República Dominicana en Estados Unidos, María Isabel Castillo Báez, y los funcionarios de la misión diplomática Pablo Asencio y Emmanuel Lora Jaques expusieron sobre las relaciones bilaterales y los servicios consulares y diplomáticos.

En la Organización de los Estados Americanos (OEA) los estudiantes fueron recibidos por Maryerlyn Cordero Díaz, embajadora representante permanente, quien ofreció una conferencia sobre diplomacia multilateral y el rol de República Dominicana en el sistema interamericano.

En Georgetown University el doctor Angelo Rivero, catedrático y exdirector del Instituto Latinoamericano de Georgetown, dictó una conferencia sobre los desafíos políticos, sociales e institucionales de América Latina.

El recorrido incluyó además una visita educativa a los alrededores de la Casa Blanca.

AGENDA EN NUEVA YORK

En la ciudad de Nueva York, los participantes realizaron una visita guiada a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sostuvieron un encuentro con Wellington Bencosme, embajador representante permanente de la República Dominicana ante ese organismo, y funcionarios de la Misión Permanente, para dialogar sobre la participación del país en el sistema internacional.

El programa culminó con el acto oficial de graduación y entrega de certificados en el Harlem Community Center, de Manhattan.

Los organizadores destacaron que este diplomado constituye un paso firme en la formación de ciudadanos con visión global, compromiso democrático y herramientas para incidir de manera efectiva en los procesos políticos y sociales, tanto en la República Dominicana como en la diáspora.