Trump afirma fin guerra con Irán tras elecciones noviembre

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DUBLÍN, Irlanda.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la guerra con Irán podría terminar “inmediatamente después” de las elecciones de medio mandato de noviembre, al considerar que Teherán intenta prolongar el conflicto para influir en los comicios legislativos estadounidenses.

Durante declaraciones a periodistas en Irlanda, Trump sostuvo que Irán busca mantener la confrontación hasta después de las elecciones, en las que los republicanos intentarán conservar sus mayorías en el Congreso. El mandatario aseguró que Teherán no podrá sostener durante mucho tiempo la presión económica y militar ejercida por Estados Unidos.

CONFLICTO Y PROGRAMA NUCLEAR

Trump reiteró sus acusaciones sobre las intenciones nucleares de Irán y sostuvo que el país estaría próximo a desarrollar un arma atómica. El presidente estadounidense ha utilizado esta preocupación como uno de los principales argumentos para justificar las acciones de Washington contra Teherán.

Irán, por su parte, mantiene que su programa nuclear tiene fines exclusivamente pacíficos y defiende su derecho a enriquecer uranio, mientras rechaza las acusaciones de que busque desarrollar armas nucleares.

Trump también anticipó una fuerte reducción de los precios internacionales del petróleo una vez concluya la guerra. Sus declaraciones se producen en un contexto de elevada volatilidad energética, después de que el conflicto haya afectado el tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz y provocado un incremento de los precios del crudo.

PERSISTE LA TENSIÓN

Aunque Trump sostiene que el conflicto terminará después de las elecciones, no existe una fecha confirmada para el fin de las hostilidades. Informaciones recientes señalan que la guerra continúa y que funcionarios estadounidenses han considerado incluso la posibilidad de que se prolongue durante un período mayor.

El mandatario también ha mantenido su advertencia de que Estados Unidos responderá con fuerza ante cualquier indicio de que Irán avance hacia la fabricación de armas nucleares.

an/am