Empresa de RD ejecutará obras civiles nuevo teleférico Panamá

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SANTO DOMINGO.- La empresa dominicana Malespín Constructora tendrá a su cargo la ejecución de las obras civiles del nuevo teleférico urbano de San Miguelito, en Panamá, un proyecto de movilidad valorado en aproximadamente 255 millones de dólares y cuya ejecución principal corresponde a la firma austríaca Doppelmayr, adjudicataria del contrato por parte del Metro de Panamá.

La infraestructura tendrá una extensión aproximada de 6.6 kilómetros, contará con seis estaciones y dispondrá de 46 torres de soporte para el sistema de transporte aéreo.

Las estaciones estarán ubicadas en Balboa, Cincuentenario, Samaria, Mano de Piedra, Valle de Urracá y Torrijos Carter, con una conexión directa con la Línea 2 del Metro de Panamá en la estación Cincuentenario, lo que permitirá integrar ambos sistemas de transporte masivo.

ALCANCE DE LAS OBRAS

El contrato asignado a Malespín Constructora incluye los trabajos de cimentación, construcción de las estaciones y levantamiento de las torres de soporte estructural que sostendrán el sistema del teleférico.

La participación de la compañía dominicana representa su entrada al mercado internacional de infraestructura pública y constituye su primer contrato de gran escala fuera de República Dominicana, después de 32 años de operaciones concentradas principalmente en proyectos de infraestructura vial y edificaciones en el país.

Antonio Dell’Ermo, director general de Malespín Constructora, destacó que la incorporación de la empresa al proyecto junto a Doppelmayr constituye un reconocimiento a la capacidad técnica de la ingeniería dominicana para participar en obras de gran magnitud en la región.

El proyecto del teleférico de San Miguelito forma parte de los planes de Panamá para ampliar y fortalecer las alternativas de transporte público, mediante la integración de nuevos sistemas de movilidad con la red existente de Metro.