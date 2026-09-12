EEUU impide paso 100 barcos comerciales tras bloqueo a Irán

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MIAMI.- Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han impedido el paso de 100 barcos comerciales hacia o desde puertos de Irán durante los primeros 60 días del nuevo bloqueo marítimo impuesto a la República Islámica, informó este sábado el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

“Las fuerzas del Centcom han reorientado 100 embarcaciones comerciales durante los últimos 60 días desde que Estados Unidos reanudó el bloqueo, como un muro de acero, contra Irán”, señaló el organismo militar estadounidense en sus redes sociales.

Centcom aseguró además que ningún barco ha atravesado el bloqueo sin autorización de las fuerzas estadounidenses y afirmó que sus efectivos continúan concentrados en el cumplimiento de esa misión.

BLOQUEO SE REANUDÓ EN JULIO

La actual fase del bloqueo comenzó el 14 de julio, por orden del presidente estadounidense, Donald Trump, después de que este diera por terminado el acuerdo marco de alto el fuego suscrito con Irán el 17 de junio.

Según la versión estadounidense, la decisión estuvo relacionada con los ataques atribuidos a Teherán contra embarcaciones que transitaban por el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de petróleo.

Durante una primera fase del bloqueo, desarrollada entre el 13 de abril y el 18 de junio, las fuerzas estadounidenses desviaron más de 140 buques, inhabilitaron nueve que, según Centcom, desobedecieron sus órdenes y permitieron el paso de más de 50 embarcaciones comerciales que transportaban ayuda humanitaria.

TENSIÓN ELEVA PRECIO DEL PETRÓLEO

La situación se mantiene en medio de una nueva escalada militar entre Washington y Teherán. Estados Unidos e Irán reanudaron sus ataques cruzados el pasado 30 de agosto, según la información divulgada.

La tensión en torno al estrecho de Ormuz ha generado preocupación en los mercados energéticos, debido a la importancia estratégica de esta vía marítima para el comercio mundial de hidrocarburos.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró esta semana en torno a los 100,5 dólares por barril. Antes del inicio de la guerra, por el estrecho de Ormuz transitaba aproximadamente el 20 % del crudo mundial.

IRÁN Y OMÁN BUSCAN RUTAS SEGURAS

En medio de la situación, Irán anunció este sábado que abordará con Omán la definición de rutas marítimas provisionales y seguras para la navegación comercial a través del estrecho de Ormuz.

La reunión está prevista para el lunes en Mascate y contará también con la participación de países árabes del golfo Pérsico.

El objetivo será analizar alternativas que permitan mantener la navegación comercial en una de las zonas marítimas más estratégicas del mundo, en momentos en que las operaciones militares han elevado la incertidumbre sobre el tránsito de buques y el suministro energético internacional.

Por su parte, Trump afirmó este sábado en Irlanda que la guerra en Irán terminará “justo después de las elecciones de medio término” que Estados Unidos celebrará el 3 de noviembre, y sostuvo que posteriormente el precio del petróleo descendería.

La situación en el estrecho de Ormuz continúa siendo uno de los principales focos de tensión internacional, debido a sus implicaciones para la navegación comercial, el mercado petrolero y la estabilidad energética mundial.

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