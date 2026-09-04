EU: Población dominicana indocumentada creció 30% 

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NUEVA YORK.- La población de inmigrantes dominicanos en situación migratoria no autorizada en Estados Unidos aumentó aproximadamente 30% entre 2019 y 2023, de acuerdo con estimaciones del Migration Policy Institute (MPI).

En 2019 habían 164,000 y para mediados de 2023 la cifra aumentó a 213,000, un crecimiento cercano al 30%.

El dato sobre la población en situación migratoria no autorizada forma parte de un panorama más amplio de la comunidad dominicana en Estados Unidos.

MPI estimó que unos 13.7 millones de inmigrantes se encontraban en situación migratoria no autorizada en el país a mediados de 2023. De ese total, aproximadamente 575,000, equivalentes al 4%, eran originarios de países del Caribe.

Los dominicanos constituían el grupo más numeroso dentro de esa población caribeña, seguidos por los haitianos, con 31%; los cubanos, con 15%, y los jamaicanos, con 10%.

DESAFÍOS DEL DOMINIO DEL INGLÉS

El informe también presenta datos sobre el dominio del inglés entre los inmigrantes caribeños.

En 2024, el 63% de los inmigrantes dominicanos de cinco años o más declaró hablar inglés menos que «muy bien», una proporción superior al 46% registrado entre los inmigrantes caribeños en general.

Los dominicanos, junto con los cubanos —67%—, se encontraban entre los grupos caribeños con mayor proporción de personas que reportaron un dominio limitado del inglés.

EDUCACIÓN Y NATURALIZACIÓN

En materia educativa, el MPI encontró que el 19% de los inmigrantes dominicanos de 25 años o más tenía una licenciatura o un grado superior en 2024.

La proporción estaba por debajo del promedio de los inmigrantes caribeños, que fue de 25%. Entre las comunidades con mayor nivel de educación universitaria se encontraban los inmigrantes de Trinidad y Tobago, con 31%, y Jamaica, con 30%.

Durante el año académico 2023-2024, cerca de 11,800 estudiantes provenientes del Caribe estaban matriculados en programas universitarios de grado o posgrado en Estados Unidos. De ese grupo, unos 1,500 habían nacido en República Dominicana, solo por detrás de Jamaica, con 3,200 estudiantes, y Bahamas, con 2,500.

MÁS NATURALIZADOS, PERO CON MENORES INGRESOS

El perfil elaborado por MPI también muestra que los inmigrantes caribeños tienen una tasa de naturalización superior a la del conjunto de los inmigrantes en Estados Unidos.

En 2024, el 60% de los inmigrantes caribeños eran ciudadanos estadounidenses naturalizados, frente al 51% de los inmigrantes en general. Entre los dominicanos, la proporción era de 57%.

Sin embargo, los ingresos de los hogares dominicanos permanecían por debajo del promedio. El ingreso familiar medio de los inmigrantes dominicanos fue de 53,400 dólares en 2024, frente a 66,500 dólares entre los inmigrantes caribeños en conjunto.

Ese mismo año, el 20% de los inmigrantes dominicanos vivía por debajo de la línea de pobreza, frente al 16% de los inmigrantes caribeños en general.