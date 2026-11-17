TEHERAN.- EE.UU. lanzó este martes un nuevo ataque contra la isla de Qeshm, la más grande de Irán en el estrecho de Ormuz, informan medios locales. Pocas horas antes se habían reportado explosiones en la zona.

La infraestructura crítica y los servicios esenciales de la isla permanecen intactos, afirmaron las autoridades iraníes. Tampoco se registraron daños en áreas residenciales ni comerciales. La situación en Qeshm está bajo control y todos los organismos de emergencia, servicios y entidades ejecutivas se encuentran en alerta máxima, aseguraron.

RESPUESTA DE IRÁN

Esta misma jornada, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) comunicó el derribo del decimoctavo dron estadounidense MQ-1 al sur de la isla. En respuesta a la continua violación de su espacio aéreo con drones, el país persa atacó este 17 de noviembre con vehículos aéreos no tripulados un sistema de radar estadounidense en la base de Sheikh Isa, en Baréin.

ADVERTENCIA MILITAR A WASHINGTON

Asimismo, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, Ali Abdollahi, prometió este martes asestar un duro golpe militar a Estados Unidos.

«Pudimos hacer retroceder a los estadounidenses en el espacio marítimo […] y empujaremos a los estadounidenses hasta el Polo Sur. Que los estadounidenses esperen estas acciones nuestras. Que Estados Unidos espere nuestras acciones en el mar», manifestó.

Reuters informó el 14 de noviembre que el presidente de EE.UU., Donald Trump, había comunicado a sus principales asesores que está considerando abstenerse de lanzar nuevos ataques contra la República Islámica.

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