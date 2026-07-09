EU e Irán reavivan temor de los mercados a una guerra abierta

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TEHERÁN.- Estados Unidos atacó a Irán por segundo día consecutivo e Irán respondió contra aliados estadounidenses en el Golfo Pérsico, lo que elevó los temores de un regreso a la guerra tras los escasos avances diplomáticos.

El Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) informó en X que bombardeó unos 90 objetivos el miércoles, tras haber alcanzado 80 el martes, para “seguir degradando” la capacidad iraní de atacar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz.

Irán respondió con ataques de la Guardia Revolucionaria contra bases estadounidenses en Baréin, Kuwait y Qatar, según la agencia semioficial ISNA. “Cada vez que nos golpeen, nosotros golpearemos 20”, dijo el presidente Donald Trump a bordo del Air Force One. “No lo sé. Ganaríamos muy rápido. Tenemos muchas formas de ganar”, añadió al ser consultado sobre una guerra total.

CONTEXTO TREGUA ROTA

Los ataques ocurren tres semanas después de que EE.UU. e Irán firmaran un acuerdo de paz provisional que abrió 60 días de negociación. Las conversaciones están suspendidas por los funerales masivos del fallecido líder supremo Alí Jamenei, sin avances significativos.

Washington revocó una exención que permitía nuevas ventas de petróleo iraní tras atribuir a Teherán los ataques a buques en Ormuz. El tránsito por la vía marítima quedó prácticamente paralizado el jueves. Irán insiste en que mantiene el control del paso.

OBJETIVOS Y DAÑOS

CENTCOM indicó que golpeó sistemas de defensa aérea, vigilancia costera y depósitos de misiles y drones. Medios iraníes reportaron bombardeos a vías ferroviarias, lo que obligó a suspender la línea Teherán-Mashad, donde Jamenei será sepultado. Un ataque alcanzó una torre de control marítimo en Chabahar y otro dañó un puente del corredor China-Irán usado también por Rusia. Se reportaron incendios cerca del aeropuerto de Iranshahr.

El ejército de Kuwait dijo que interceptó tres misiles balísticos, un misil de crucero y 10 drones en su espacio aéreo. Baréin activó sirenas y pidió a residentes buscar refugio.

AMENAZAS Y PETROLEO

La Guardia Revolucionaria amenazó con ampliar sus ataques, según Press TV. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió: “Si atacan, recibirán una respuesta”.

Trump amenazó con restablecer un bloqueo a puertos iraníes y atacar plantas desalinizadoras y centrales eléctricas. El miércoles declaró que el alto al fuego estaba “terminado”, antes de matizar que permitiría continuar las negociaciones.

El crudo Brent caía 0,5% a US$77,50 por barril el jueves, tras subir más de 5% el miércoles. El tránsito por Ormuz se concentra en una ruta aprobada por Irán, mientras el corredor omaní respaldado por EE.UU. permanece casi inactivo.

TEMAS PENDIENTES

Entre los puntos sin resolver figuran la gestión del estrecho de Ormuz, la liberación de miles de millones de dólares iraníes congelados y, más adelante, el programa nuclear de Teherán.

El primer ministro de Qatar, jeque Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, habló con el canciller iraní Abbas Araghchi sobre la escalada. Doha advirtió que los ataques a buques comerciales erosionan la confianza y dañan la seguridad regional.