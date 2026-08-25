EU: Dominicano deportado en 2023 culpable tráfico de drogas

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BOSTON.- Un dominicano que había sido deportado de Estados Unidos en 2023 se declaró culpable de distribución y posesión con intención de distribuir cocaína y fentanilo, informó la Fiscalía Federal de Massachusetts.

Ángel Martínez, también conocido como Aneudy Ríos, de 56 años, residía ilegalmente en Lawrence, Massachusetts, y enfrenta una pena de hasta 20 años de prisión.

Martínez ya había cumplido una condena de 60 meses de prisión por distribución de drogas en un caso de 2019. Tras cumplir la sentencia, fue deportado a República Dominicana en 2023.

Sin embargo, en septiembre de 2024 regresó ilegalmente a Estados Unidos y vendió fentanilo a un testigo colaborador en Haverhill, Massachusetts, en una transacción que quedó registrada en video.

Martínez fue acusado formalmente por un gran jurado federal en octubre de 2024 y se declaró culpable ante el juez del Tribunal de Distrito, Richard G. Stearns.

PENA DE HASTA 20 AÑOS Y NUEVA DEPORTACIÓN

La sentencia fue programada para el 19 de noviembre de 2026.

El cargo de distribución y posesión con intención de distribuir fentanilo contempla una pena máxima de 20 años de prisión, al menos tres años de libertad supervisada y una multa de hasta un millón de dólares.

Además, Martínez será deportado nuevamente una vez cumpla cualquier condena que le sea impuesta.