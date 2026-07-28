EU: Dominicana Massiel Taveras cumple su sueño en Hollywood

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LOS ANGELES.- Tras más de una década de haberse despedido del mercado latino para mudarse desde su natal República Dominicana a Los Ángeles, la actriz dominicana Massiel Taveras ha logrado traspasar la barrera del idioma y enfrentar grandes retos profesionales.

Dieciséis años después, consigue abrirse paso en el mercado anglosajón, uno de los más competitivos del mundo, al formar parte de la industria cinematográfica de Hollywood.

Este representa el crédito cinematográfico más importante de su carrera hasta la fecha. En Bear Country interpreta a María, una aguerrida mujer latina que comparte escenas con el legendario actor Russell Crowe.

La producción, estrenada bajo el título The Get Out, es una adaptación de la novela Strip, del escritor Thomas Perry. Se trata de un thriller de acción en el que el ganador del Premio Óscar Russell Crowe interpreta a Manco, un hombre con un pasado oscuro que busca un retiro en paz, aunque las circunstancias parecen impedirle alcanzarlo.

La cinta fue dirigida por Derrick Borte y producida por Mark Fasano y Lee Broda. El rodaje se llevó a cabo en febrero de 2025 en Queensland, Australia, específicamente en la región de Gold Coast, donde Massiel Taveras permaneció durante un mes.

UN SUEÑO HECHO REALIDAD

La actriz describió la experiencia de trabajar junto a Russell Crowe como un gran favor de Dios y algo surrealista.

«Antes de enterarme de que trabajaría en una película con Russell Crowe y de que tendría escenas con él, le comenté a una amiga periodista que, si algún día me tocaba trabajar con mi actor favorito de siempre —porque siempre he considerado su actuación en Gladiator como magnífica e inolvidable—, estuviera lista para escribir sobre ese momento. Las dos nos sorprendimos porque ese comentario surgió espontáneamente, sin que yo supiera nada sobre Bear Country. Un año después, Dios lo hizo realidad. Así de especial es Dios», expresó Taveras.

«Ha sido un reto enorme y una gran bendición que aún estoy procesando», manifestó.

ESTRENO MUNDIAL

La película ya se encuentra disponible en Amazon y en otras importantes plataformas digitales, luego de su estreno mundial durante un festival de cine celebrado en Italia en 2026.

Tras concluir una gira promocional por Europa, Massiel Taveras regresó recientemente a Los Ángeles, donde continúa promoviendo Bear Country / The Get Out. Este proyecto marca la primera ocasión en que comparte pantalla con una estrella del nivel de Russell Crowe, lo que representa la conquista de uno de los mayores sueños de su carrera artística y consolida su proyección dentro de la industria cinematográfica internacional.