EU: Dominicana enfrenta 10 años cárcel por votar sin ser ciudadana

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NUEVA YORK.- Diez años de cárcel encara una dominicana acusada de votar ilegalmente en elecciones federales de Estados Unidos y de obtener de manera ilícita la ciudadanía estadounidense.

Lizabeth Almonte Rosa, de 24 años y residente en West New York, Nueva Jersey, enfrenta cargos por votar siendo extranjera y por naturalización fraudulenta, delitos que contemplan penas de prisión y multas.

Almonte Rosa, quien emigró a Estados Unidos con una visa IR-2, compareció por primera vez este miércoles ante la jueza federal Stacey D. Adams, del tribunal federal de Newark.

Según los documentos judiciales, Almonte Rosa no era ciudadana estadounidense cuando se registró para votar. En el formulario de registro certificó falsamente que sí lo era, un requisito indispensable para participar en comicios federales.

Las autoridades alegan que la dominicana votó en persona en las primarias de junio de 2022 y en las elecciones generales de noviembre de ese mismo año, cuando todavía no tenía la ciudadanía y no estaba autorizada para sufragar.

Después de votar, Almonte Rosa solicitó la ciudadanía estadounidense mediante el formulario N-400 de naturalización.

En esa solicitud, que exige declarar bajo pena de perjurio que la información es completa, verdadera y correcta, la mujer habría afirmado falsamente que nunca se había registrado para votar ni había participado en una elección federal.

El cargo por votar siendo extranjera en una elección federal contempla una pena máxima de un año de prisión y una multa de hasta 100,000 dólares.

El delito de obtener ilegalmente la ciudadanía estadounidense contempla hasta 10 años de prisión y una multa de hasta 250,000 dólares.

jt-am