EU deporta a un dominicano condenado por violación

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WASHINGTON.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) deportó al dominicano Luis Campusano, condenado por violación y abuso sexual, y sobre quien pesaba una orden final de expulsión desde noviembre de 2025.

La agencia señaló que Campusano se encontraba en situación migratoria irregular y tenía antecedentes penales. Fue devuelto a República Dominicana como parte de las operaciones de deportación que ejecuta la administración del presidente Donald Trump.

Marcos Charles, director ejecutivo asociado de Operaciones de Control y Expulsión del ICE, afirmó que “el DHS ha expulsado o devuelto a casi 900,000 inmigrantes ilegales desde el 20 de enero de 2025”.

Indicó que los vuelos de deportación, algunos en coordinación con el Departamento de Defensa, buscan retirar del país a extranjeros con historial delictivo.

“Los vuelos de deportación del ICE ayudan a garantizar que estos inmigrantes ilegales con antecedentes penales estén fuera de nuestras comunidades y no representen una amenaza para nuestras familias, amigos o vecinos”, declaró.

Según ICE, la orden de deportación de Campusano fue emitida en noviembre de 2025 y se ejecutó recientemente como parte del cumplimiento de las leyes migratorias estadounidenses.