EU: Crecen operativos contra loterías ilegales dominicanas

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Por ARACELIS CARVAJAL

FILADELFIA.- Las autoridades estadounidenses han intensificado las investigaciones contra la operación de loterías dominicanas no autorizadas en territorio de Estados Unidos. Personas y establecimientos presuntamente vinculados a la venta y administración clandestina de apuestas han quedado bajo la lupa, tras una serie de operativos realizados en Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania y Massachusetts que han generado alerta en distintos sectores de la comunidad dominicana.

Uno de los casos más recientes se registró en Paterson, Nueva Jersey, donde dos hermanos de origen dominicano fueron detenidos durante un allanamiento. En la intervención, las autoridades ocuparon más de 95,000 dólares en efectivo, cientos de recibos de apuestas y un arma de fuego. De acuerdo con la información disponible, el procedimiento forma parte de una estrategia más amplia para desarticular estructuras que operarían al margen de los canales autorizados.

UNA OFENSIVA FORTALECIDA CON LOS AÑOS

No se trata de una ofensiva reciente. En 2024, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) participó en el desmantelamiento de una red vinculada a la operación de lotería dominicana no autorizada, un caso que concluyó con cerca de tres docenas de arrestos. El patrón de las investigaciones indica que el foco no está puesto únicamente en quienes reciben las apuestas, sino también en quienes las administran, facilitan o encubren.

En el centro de algunas indagatorias surge un componente que requiere especial atención: los denominados negocios de fachada. Las autoridades investigan si ciertos establecimientos que operan bajo la apariencia de comercios legítimos estarían siendo utilizados para encubrir actividades no autorizadas. El fenómeno abre interrogantes sobre los mecanismos de supervisión y sobre quiénes están realmente detrás de estas operaciones.

OTROS COMERCIOS EN LA MIRA

El escrutinio no se limita a las bancas de lotería. Existen investigaciones que alcanzan a otros comercios de la comunidad, como barberías y otros establecimientos donde presuntamente se registraría la venta no autorizada de cerveza y otras bebidas alcohólicas. Esto no implica que todos los negocios de este tipo estén involucrados, pero confirma que el nivel de vigilancia se ha elevado.

El mensaje de las autoridades es claro. Una actividad que por años fue vista por algunos como cotidiana o de escasa trascendencia puede derivar en una investigación criminal, un arresto y un proceso judicial con implicaciones serias. En el caso de personas con situación migratoria vulnerable, las consecuencias podrían ser aún más severas, dependiendo de las circunstancias específicas de cada expediente.

MAS ALLA DE LOS ARRESTOS

Más allá de los arrestos, el fenómeno exige un análisis más profundo: quiénes están detrás de estas estructuras, cómo operan y qué tipo de comercios podrían estar siendo utilizados para encubrir actividades clandestinas. En un contexto de operativos en aumento, se hace más urgente la necesidad de transparencia, supervisión efectiva y orientación clara para que los comerciantes conozcan los límites legales de sus actividades.