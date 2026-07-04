EU: Brian Depeña, de trabajar construcción a alcalde Lawrence

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

LAWRENCE, Massachusetts.- En el marco de los 250 años de la independencia de Estados Unidos, la historia de Brian Depeña resume el sueño americano desde la mirada de la diáspora dominicana: de trabajar en construcción a convertirse en el primer alcalde dominicano de Lawrence, una de las ciudades con mayor población latina de Nueva Inglaterra.

Depeña llegó a Estados Unidos siendo joven y, como miles de inmigrantes, comenzó desde abajo. Trabajó en el sector de la construcción, en techos, framing y remodelaciones. “Aprendí a levantar paredes, pero también aprendí a levantar comunidad”, ha dicho en varios foros.

Su salto a la vida pública vino de la mano del activismo comunitario. Fundó organizaciones de base, impulsó ligas deportivas para jóvenes y fue concejal antes de ganar la alcaldía en 2021. Desde entonces, ha enfocado su gestión en tres ejes: vivienda asequible, seguridad pública y oportunidades para pequeños negocios, muchos de ellos propiedad de dominicanos y latinos.

UNA CUDAD DOMINICANA EN EU

Lawrence tiene más del 80% de población latina y cerca del 40% de origen dominicano, según datos del Censo. Bajo la administración de Depeña, la ciudad ha promovido festivales culturales, acuerdos de cooperación con municipios de República Dominicana y programas de educación bilingüe.

“Somos parte de los 250 años de esta nación. Nuestra gente construyó casas aquí y ahora también construye gobierno”, dijo Depeña durante los actos conmemorativos del Sail 250 y el 4 de Julio.

DE LAS HERRAMIENTAS AL PRESUPUESTO MUNICIPAL

El alcalde recuerda que su experiencia en construcción le dio una ventaja: entender cómo se levantan proyectos desde cero, con presupuesto limitado y plazos que cumplir. Hoy aplica esa lógica al manejo de la ciudad. Entre sus logros cita la rehabilitación de parques, inversión en infraestructura vial y fondos para capacitación laboral de jóvenes.

Su mensaje a la diáspora es directo: “El lugar donde empiezas no define hasta dónde llegas. Esta nación se hizo con inmigrantes que se atrevieron. Nosotros somos parte de esa historia”.

A 250 años de la independencia de EE.UU., Depeña representa una nueva generación de líderes dominicanos que pasaron de la obra gris al despacho municipal, manteniendo el vínculo con sus raíces y con la comunidad que los eligió.