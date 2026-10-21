EU: Asesinan dominicano días después del funeral de su hijo

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CONNECTICUT.- El dominicano Nelson Manuel Batista, de 48 años, fue ultimado de un balazo en una calle de Bridgeport, pocos días después de regresar de California para asistir al funeral de su único hijo varón, un joven militar de 25 años.

Batista fue encontrado herido de bala junto a su vehículo en Cottage Street, cerca de la intersección con Park Avenue, alrededor de las 9:00 de la mañana del lunes 12 de octubre, informó la Policía de Bridgeport. Fue trasladado al Hospital St. Vincent, donde posteriormente falleció.

Su familia explicó al medio News 12 que el dominicano tenía una discapacidad y que, al momento del incidente, se dirigía a buscar medicamentos para controlar la presión arterial. Según sus parientes, el hecho ocurrió después de una discusión que describieron como menor con otro hombre.

«¡Él no merecía esto!», expresó Wisleidis Cruz, hermana de la víctima, al hablar públicamente sobre el crimen.

Cruz pidió a las autoridades que continúen investigando para esclarecer las circunstancias del homicidio y garantizar justicia.

«Mi hermano no merecía morir de la manera en que murió y solo queremos que la Policía continúe investigando y saque a la luz todos los detalles para que Nelson tenga justicia. Era mi hermano mayor, mi protector», manifestó.

ARRESTAN SOSPECHOSO

La Policía informó que Jorge Luis Ortiz, de 57 años, fue arrestado la noche del domingo 19 de octubre, después de que agentes lo localizaran mientras caminaba por el lado este de Bridgeport.

De acuerdo con las autoridades, Ortiz huyó de un agente antes de ser detenido. Contra él pesaba una orden de arresto por asesinato y posesión ilegal de un arma de fuego. La Policía indicó que no llevaba un arma cuando fue detenido. Las autoridades lo mantenían bajo una fianza de 2.5 millones de dólares.

La investigación busca establecer con precisión qué provocó el enfrentamiento que terminó con la muerte de Batista.

Las autoridades no han ofrecido comentarios sobre un video que circula en las redes sociales y que, según la hermana de la víctima, muestra un forcejeo entre Batista y otro hombre por una pistola, seguido de un disparo. En las imágenes, el presunto agresor se marcha mientras el dominicano permanece tendido en el suelo.

UNA FAMILIA GOLPEADA POR LA TRAGEDIA

La muerte de Batista se produjo en medio del duelo familiar por el fallecimiento de su hijo, Pierce Anthony Batista, de 25 años, quien era miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos con el rango de Senior Airman.

El dominicano había regresado desde California luego de participar en las honras fúnebres de su hijo, una pérdida que ahora se suma a la muerte violenta del padre.

Sus familiares compartieron fotografías y recordaron los momentos difíciles que han atravesado desde el homicidio. Mientras preparan los servicios funerarios de Batista, esperan que la investigación permita esclarecer lo sucedido y que el acusado responda ante la justicia.

La muerte del dominicano constituye el octavo homicidio registrado en Bridgeport durante 2026, según datos de la Policía local.