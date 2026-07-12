EU asegura Ormuz está abierto y tráfico «fluye con normalidad»

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WASHINGTON.- El Ejército de Estados Unidos aseguró este domingo que el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz “fluye con normalidad” y negó que Irán haya vuelto a cerrar este paso estratégico, como anunciaron autoridades de la República Islámica el sábado por la tarde al inicio de un nuevo intercambio de bombardeos con EE.UU.

“El estrecho de Ormuz está abierto a todos los buques que deseen transitar legalmente por esta vía marítima internacional”, destacó el Mando Central del Ejército de EE.UU., CENTCOM, en un comunicado publicado en redes sociales. “Irán no controla el estrecho. El tráfico marítimo fluye con normalidad”, añadió.

Previamente, el Mando Operativo Conjunto de Estados Unidos y Reino Unido había informado esta mañana que la ruta sur del estrecho no solo seguía abierta, sino que se había expandido en las últimas horas, aunque recomendó a los cargueros extremar las precauciones.

El CENTCOM recordó que fuerzas estadounidenses han facilitado el tránsito de más de 800 buques y más de 400 millones de barriles de petróleo crudo en los últimos dos meses, y que más de 140 buques han cruzado el estrecho en los últimos siete días.