FP capacita a 2,400 abogados para fortalecer su estructura

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO OESTE.– La Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo inició una nueva jornada de su programa nacional de formación electoral, con el propósito de preparar a 2,400 abogados que participarán en la defensa jurídica de la organización durante los comicios de 2028.

La iniciativa continuó este sábado con la conferencia “La administración del sistema electoral dominicano”, impartida por el abogado y especialista Jacobo Colón, en un acto celebrado en el sector Las Caobas, Santo Domingo Oeste.

Durante la actividad, Colón explicó los principales componentes del sistema electoral dominicano, las funciones de los organismos encargados de administrar los procesos comiciales y la importancia de que los profesionales del derecho dominen las normas, procedimientos y mecanismos de defensa aplicables en materia electoral.

El programa forma parte de la estrategia de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo para fortalecer sus estructuras territoriales y contar con equipos técnicos preparados para actuar ante posibles incidencias, reclamaciones o controversias durante las elecciones de 2028.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Fabio Polanco, vicesecretario coordinador de la Secretaría de Asuntos Jurídicos en Santo Domingo Oeste, quien resaltó la importancia de llevar esta capacitación a todas las demarcaciones del país.

En representación del titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, Raúl Martínez, intervino Juan Rivera, quien afirmó que la preparación electoral debe comenzar mucho antes de la jornada de votación, mediante la formación, organización territorial y conocimiento de la legislación vigente.

Rivera destacó que una estructura jurídica sólida permite responder de manera oportuna ante cualquier situación que pueda surgir durante los procesos de votación y escrutinio.

De su lado, Manuel Mateo Calderón, presidente de la Comisión de Capacitación Electoral, informó que el plan contempla la formación de 2,400 abogados especializados en materia contencioso-electoral, quienes serán distribuidos en las distintas demarcaciones del país.

Explicó que los participantes recibirán capacitación sobre normativa electoral, procedimientos ante las juntas electorales, mecanismos de impugnación, manejo de pruebas y actas, así como las funciones que deben desempeñar delegados y abogados durante las distintas etapas del proceso electoral.

El dirigente local Aquilino Serrata, secretario general de la Dirección Municipal de la Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Oeste, valoró la iniciativa y aseguró que la organización continuará impulsando acciones orientadas a elevar la preparación política, técnica y electoral de sus miembros.

La conferencia contó con la participación de abogados, dirigentes políticos y representantes de las estructuras territoriales de la Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Oeste.

of-am