Alofoke se perjudica y el PRSC acabaria de morir si le proclama candidato 2028

Los dirigentes del PRSC, en vez de pensar en un candidato que le aporte unos cuantos votos para recibir unos pesos más del financiamiento a los partidos, lo que deben es pensar en una campaña electoral orientadora y edificadora del cerebro social joven para recordar el legado y perfil del lider-estadista el doctor Joaquin Balaguer.

El propósito del PRSC en la campaña electoral 2028 debe ser procurar que los jóvenes que nacieron después de 1990 conozcan en su real y justa dimensión al estadista inigualable. En el 2028 se inicia el proceso de legitimación del liderazgo del próximo ciclo y el doctor Joaquin Balaguer es el mejor ejemplo a seguir.

Si los reformistas entienden que Santiago Matias -alofoke- puede ser presentado al electorado como un «Balaguer joven» y que este influencer es un buen retrato del balaguerismo, entonces presentarlo como candidato presidencial es una asertiva estrategia, pero si no lo es, es desperdiciar la última oportunidad, que es la campaña electoral 2028, para que el legado de Balaguer despierte e impacte en la mente joven.

Al sistema político dominicano le conviene que Santiago Matias y otros influencers sean candidatos 2028, pero Alofoke debe pensarlo muy bien antes de aceptar una oferta. Alofoke encarna la desafección política y presentarse como candidato por un partido del sistema que es el que más ha gobernado, no sería inteligente de su parte.

Si Santiago Matias se equivoca en elegir a la organización indicada para que le sirva de puente a su proyecto, entonces pudiera como opcion electoral «morir al nacer».

Santiago Matias debe ser postulado por un movimiento, por una organización rebelde que se parezca a la marca Alofoke.

Sugiero a la cúpula del PRSC y a Santiago Matias que antes de hacerlo lo piensen bien. No pierdo la esperanza de que quienes tienen la franquicia del partido marca insignia del estadista y patriota Joaquin Balaguer, aunque sea en sus minutos finales, algo harán bien.

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