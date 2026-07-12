Prohibido prohibir: el capitalismo es una dictadura

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Caminaba yo por unas de las calles de Italia a comienzos de los años 80 cuando vi un cartel del Partido Comunista que decía: “Prohibido prohibir”, que llamó poderosamente mi atención al tiempo de invitarme a una reflexión que cada vez adquiere más sentido.

Recordé la formidable obra de Federico Engels, “El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado” del 1884, donde plantea que el comunismo solo es posible en un estadio de desarrollo donde el Estado, como instrumento de dominio de una clase social sobre las demás desaparece. Por lo tanto, no existe, ni ha existido, un país comunista, pues el Estado se ha mantenido en los países socialistas.

La dictadura del proletariado proclamada por Lenin en Rusia no alcanzó ese nivel, como tampoco la revolución China que encabezó Mao Tse-tung de 1949, ni la cubana que dirigió Fidel Castro en 1959, ni la de ninguna otra nación del mundo.

En torno al marxismo-leninismo-pensamiento Mao Tse-tung o como se le quiera llamar, el término “comunista” o “comunismo”, fue distorsionando, presentándolo como algo perverso que buscaba eliminar la familia, el Estado de derecho, la religión y la propiedad privada, entre otros valores de la democracia capitalista, incluyendo a Dios. (Una mezcla de verdad y mentira para alimentar la ignorancia y el miedo de la gente)

“Mientras exista el Estado no habrá libertad”, estableció Engels en su famosa obra posterior al manifiesto del Partido Comunista de 1848 publicado originalmente en alemán y luego en diferentes idiomas alrededor del mundo, al igual que el Himno de la internacional Comunista escrito en 1871 en honor a la Comuna de París de ese mismo año, que rezaba: “Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan…”

Pero bueno, me alejo del tema. La cosa es que la consigna “prohibido prohibir” me llevó a una reflexión. No hay un sistema que mantenga más prohibiciones sociales que la democracia que conocemos hoy día en la mayoría de los países. El capitalismo es una dictadura.

La democracia, del pueblo para el pueblo, no existe. Es poesía. La verdad es otra muy distinta. Es la dictadura de una clase sobre otra, es la explotación del hombre por el hombre.

Estados Unidos

En Estados Unidos, por ejemplo, existe una dictadura. Durante más de 200 años dos partidos, Republicano y Demócrata se transfieren el poder. Una misma clase social oligarca, monopolista, racista, explotadora, mantienen el control del Estado y sus instituciones colaterales incluyendo los medios de comunicación. Lo mismo ocurre en los demás países capitalistas que se autoproclaman democráticos.

Tras la Segunda Guerra Mundial, y para evitar otro conflicto similar que le costó a la humanidad más de 50 millones de muertos, se creó la Organización de las Naciones Unidas con su Consejo internacional de Justicia, que hoy no sirve para nada que no sea para justificar las agresiones del Imperialismo estadounidense que viola o desconoce el derecho internacional, la autodeterminación y el derecho que tienen los pueblos a decidir su destino político, económico y social.

Es dentro de ese marco, capitalista, esclavista y por lo tanto opresor y desconocedor de las libertades públicas, que debe estar “prohibido prohibir”.

Ahora bien, en cualquier sociedad, capitalista, democrática, socialista, incluso comunista, la libertad no puede ser absoluta, pienso, porque, como decía Benito Juárez, “el respeto al derecho ajeno es la paz”. (Esa es la clave de la convivencia pacífica entre los pueblos y por igual entre los ciudadanos)

Jpm-am