VENEZUELA: Aumentan a 4,333 fallecidos por doble terremoto

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CARACAS.- La cifra de fallecidos por el doble terremoto que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio aumentó a 4,333, luego de que las autoridades reportaran este sábado el hallazgo de 215 nuevos cuerpos durante las labores de búsqueda y remoción de escombros.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó en rueda de prensa que este incremento representa uno de los mayores registrados en las últimas dos semanas, mientras continúan las operaciones de rescate, principalmente en el estado La Guaira, donde en los últimos días se ha intensificado la recuperación de víctimas.

De acuerdo con el balance oficial, el número de heridos permanece en 16,740. Además, 31,193 personas han recibido atención hospitalaria desde la emergencia y más del 90% ya fue dado de alta.

Las autoridades también mantienen en 17,907 la cifra de personas que perdieron sus viviendas, mientras que 86,794 familias han recibido algún tipo de asistencia. Rodríguez indicó que 18,437 ciudadanos permanecen alojados en 94 campamentos temporales habilitados por el Gobierno.

856 EDIFICIOS AFECTADOS

En cuanto a los daños materiales, el informe señala que 856 edificios resultaron afectados y 190 colapsaron por completo como consecuencia de los sismos.

El funcionario agregó que se han distribuido 9,766 toneladas de alimentos y 13.9 millones de litros de agua potable entre las comunidades afectadas. Asimismo, informó que las labores de atención cuentan con el despliegue de 31,837 efectivos militares y de seguridad, además de 30,197 voluntarios registrados.

Desde el 24 de junio se han contabilizado 1,203 réplicas, incluida una de baja intensidad registrada la mañana de este sábado.

315 CUERPOS SIN IDENTIFICAR

Rodríguez informó que 315 de las víctimas mortales permanecen sin identificar, lo que equivale a aproximadamente el 7% del total de fallecidos. Explicó que estos casos corresponden a personas cuyos cuerpos no pudieron ser reconocidos por familiares y cuya identidad tampoco pudo establecerse mediante huellas dactilares.

ESTIMAN 30,000 DESAPARECIDOS

El presidente de la Asamblea Nacional defendió la decisión de no ofrecer una cifra oficial de desaparecidos, pese a que organizaciones independientes estiman que cerca de 30,000 personas continúan sin ser localizadas. “No podemos manejarnos en base a especulaciones, sino que tenemos que manejarnos en base a la realidad”, afirmó al responder preguntas sobre la ausencia de datos oficiales en ese apartado.

Rodríguez también rechazó las críticas por la lentitud de las labores de remoción de escombros y aseguró que los trabajos avanzan con precaución para evitar poner en riesgo a posibles sobrevivientes que aún pudieran permanecer atrapados y para facilitar la recuperación de los cuerpos de las víctimas.

Asimismo, negó que los fallecidos no identificados estén siendo enterrados en fosas comunes. Explicó que cada cuerpo es sepultado de manera individual tras la toma de fotografías odontológicas, huellas dactilares —cuando es posible— y muestras de ADN, con el objetivo de permitir una futura identificación y entrega a sus familiares.