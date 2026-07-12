El Papa lamenta fracaso de la esperanza de acuerdo Irán-EU

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CASTEL GANDOLFO, Italia.- El papa León XIV lamentó hoy el fracaso de la esperanza de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, tras la reanudación de los ataques norteamericanos contra Teherán, que conducen a una escalada.

En sus palabras tras el rezo del Ángelus, ante cientos de fieles congregados en la Plaza de la Libertad, frente al Palacio Apostólico de las Villas Pontificias en Castel Gandolfo, el pontífice expresó: “Lamentablemente, los vientos de guerra soplan de nuevo en Oriente Medio”.

El obispo de Roma pidió a creyentes y personas de buena voluntad que “no permitamos que estos vientos extingan la llama de la esperanza y la paz, aun cuando parezca frágil y vacilante”.

La preocupación fue expresada tras el lanzamiento por Estados Unidos, este domingo, de nuevos bombardeos contra varias zonas en Irán, en lo que se considera la tercera oleada ofensiva en menos de una semana. El Comando Central de las Fuerzas Armadas de EE.UU. confirmó ataques contra unos 140 objetivos en territorio iraní.

Por su parte, el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Qalibaf, afirmó que “la era de los acuerdos unilaterales ha terminado”, mientras la Guardia Revolucionaria anunció golpes de respuesta contra bases e instalaciones militares estadounidenses en la región.

En su primer Ángelus durante la estancia de verano en Castel Gandolfo, León XIV también se refirió al agravamiento del conflicto en Ucrania, tras intensos enfrentamientos en Járkov, Dnipro, Kiev y Odesa, según publicó Vatican News.

“Renuevo mi esperanza de que el camino del diálogo, el encuentro y la diplomacia se siga con perseverancia, el único camino capaz de conducir a una paz justa y duradera, en la que los pueblos puedan vivir reconciliados, en seguridad mutua y con respeto a la dignidad de cada persona”, aseveró el papa.