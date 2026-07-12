Tránsito cerrado: Irán contradice a EU sobre el estrecho de Ormuz

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TEHERÁN.- La entidad iraní encargada de la gestión de las vías marítimas del golfo Pérsico afirmó este domingo que el tránsito por el estrecho de Ormuz “no es posible en este momento”, contradiciendo las declaraciones del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que había asegurado que la navegación en la zona permanece abierta a todos los buques, reportó Tasnim.

“Debido a las recientes actividades ilegales de las fuerzas militares estadounidenses en la región, el tránsito por el estrecho de Ormuz no es posible actualmente”, indicó el organismo.

Añadió que las solicitudes pendientes serán revisadas y autorizadas una vez que se restablezcan la estabilidad y la calma. Horas antes, el CENTCOM sostuvo que el estrecho permanece abierto para toda embarcación que desee transitar legalmente por esa ruta internacional.

El cuerpo militar aseguró que sus fuerzas están desplegadas para garantizar la libertad de navegación y afirmó que “Irán no controla el estrecho” y que el tráfico marítimo continúa operando con normalidad.

La disputa se produce después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) anunciara el cierre temporal de Ormuz “hasta nuevo aviso” y condicionara su reapertura al cese de las “intervenciones estadounidenses” en Oriente Medio.

El estrecho es considerado uno de los corredores energéticos más importantes del mundo: por él circula más de una cuarta parte del petróleo comercializado por vía marítima y alrededor de una quinta parte del comercio mundial de gas natural licuado.

En la noche del 8 de julio, fuerzas de Estados Unidos reanudaron los bombardeos contra Irán con el objetivo de “imponerle” a la República Islámica “altos costos” por supuestamente haber atacado buques mercantes que circulaban en el estrecho de Ormuz.

La ofensiva provocó una rápida respuesta de Teherán y una nueva escalada que sigue intensificándose.