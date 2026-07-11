Consulta Nacional por Futuro Educación llega a la diáspora

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SANTO DOMINGO.- La Gran Consulta Nacional por el Futuro de la Educación dio un paso decisivo hacia la participación de la comunidad dominicana en el exterior con un foro virtual que reunió a dominicanos residentes en siete países de Europa, quienes comenzaron a aportar ideas y propuestas para construir un nuevo sistema educativo integral para República Dominicana.

La jornada fue organizada por la Comisión Ejecutiva para la Transformación Educativa y contó con representantes de España, Alemania, Francia, Suiza, Italia, Reino Unido y Países Bajos, naciones seleccionadas por concentrar la mayor cantidad de ciudadanos dominicanos en el exterior. Con este encuentro se amplió el alcance del proceso, que ya recorrió las 31 provincias y el Distrito Nacional.

Al igual que en los encuentros en el país, los participantes respondieron preguntas para identificar los principales desafíos y oportunidades de la educación dominicana. Los resultados servirán de base para el diseño de un sistema más pertinente, articulado y adaptado a las demandas del siglo XXI, así como para la formulación de una nueva ley de educación.

IA, robótica y cultura en el centro del debate

El foro estuvo encabezado por el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía, quien resaltó que la educación del futuro debe responder a los cambios que impulsa la revolución científica y tecnológica.

Destacó la importancia del internet, la computación en la nube, la inteligencia artificial, la robótica y los gemelos digitales para el desarrollo educativo del país.

También exhortó a los dominicanos en el exterior a preservar su cultura, tradiciones e identidad, y reconoció su aporte al desarrollo económico y social.

“Sin la diáspora no hay transformación”

El viceministro de Planificación y Desarrollo del MINERD, Ayacx Mercedes, afirmó que la transformación educativa requiere la participación de todos los dominicanos, sin importar dónde residan.

«No es posible construir el futuro sin la participación de los compatriotas que viven fuera», dijo.Recordó que el presidente Luis Abinader ha convocado al país a duplicar el tamaño de la economía para 2036 y señaló que la educación es uno de los pilares para lograrlo. «Esta meta no se limita al Producto Interno Bruto, sino que abarca oportunidades, derechos, inclusión social y desarrollo», puntualizó.

Diáspora: más que remesas

Celiné Toribio, directora ejecutiva del INDEX, destacó el papel estratégico de la diáspora. Explicó que su contribución trasciende las remesas e incluye inversiones, transferencia de conocimientos, fortalecimiento de redes internacionales y promoción de la cultura.

«Los dominicanos en el exterior somos mucho más que remesas; somos talento, compromiso, identidad y esperanza. Con nuestro trabajo contribuimos al desarrollo del país y, unidos, somos capaces de construir un mejor futuro», expresó.

Toribio agradeció el respaldo de embajadores, cónsules y representantes diplomáticos que hicieron posible la convocatoria.

Próximo paso: América

Como parte de la continuidad del proceso, el 14 de julio se desarrollará un encuentro similar con representantes de las comunidades dominicanas residentes en los países del continente americano que concentran la mayor cantidad de ciudadanos, para incorporar sus aportes a la Gran Consulta.

La Gran Consulta Nacional por el Futuro de la Educación es un proceso de diálogo amplio, participativo y representativo que recoge ideas y visiones de la ciudadanía para construir un sistema educativo integral, articulado y alineado con los desafíos del siglo XXI.