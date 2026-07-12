Decenas de jóvenes se integran “Primeros votantes con el PLD”

Medina juramentó a los jóvenes en Tenares este 11 de julio del 2026.

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HERMANAS MIRABAL.- El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Danilo Medina, encabezó un encuentro con la dirigencia de la organización en esta provincia.

En el mismo también participaron productores agropecuarios, quienes se mostraron preocupados por la situación que atraviesa el sector.

JURAMENTACIÓN DE JÓVENES

Uno de los momentos centrales del encuentro fue la juramentación de decenas de jóvenes que se integraron al movimiento “Primeros Votantes con el PLD”, iniciativa presentada la semana pasada para captar nuevos electores.

Los nuevos integrantes manifestaron su compromiso de fortalecer y renovar las filas del partido de cara a los próximos procesos electorales.

PREPARAN ASAMBLEA PROVINCIAL

La dirigencia provincial informó a Medina sobre los trabajos organizativos que desarrolla en los distintos municipios y confirmó que está lista para celebrar la asamblea de dirigentes y militantes del PLD.

La actividad fue programada para el domingo 30 de agosto, en un local que será definido por la dirección provincial y contará con la participación de Medina y del secretario general del partido, Johnny Pujols.

JORNADA NACIONAL

En el encuentro estuvieron presentes el exvicepresidente Jaime David Fernández; el presidente provincial del PLD, Carlos Cepeda; la presidenta del comité municipal de Salcedo, María Hernández; dirigentes políticos, representantes de gremios profesionales, productores agropecuarios, comerciantes y miembros del Comité Central de la organización.

Al finalizar, recordaron la convocatoria a una jornada nacional de “Esfuerzos Concentrados”, prevista para este sábado, con el propósito de acercarse a la población, presentar las propuestas del partido, escuchar las inquietudes ciudadanas y promover la afiliación de nuevos miembros.

La actividad se realizó durante un almuerzo en la residencia de Edward Camilo, miembro del Comité Central del PLD en Tenares.

an/am