EU: Apresan presunto asesino de padre dominicano 48 años

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CONNECTICUT.- La Policía arrestó a un hombre acusado de haber asesinado a un dominicano de 48 años, en un incidente de ira al volante ocurrido nueve días después de que la víctima enterrara a su hijo, militar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Jorge «George» Ortiz, de 57 años, condenado en 1992 a 30 años de prisión por asesinato, fue detenido el lunes en Bridgeport, Connecticut, tras una breve persecución a pie que puso fin a una búsqueda de una semana. Enfrenta cargos de asesinato, posesión ilegal de pistola y porte de arma de fuego sin permiso.

La víctima, Nelson Manuel Batista, padre de seis hijos y abuelo de tres nietos, fue baleada la mañana del 12 de octubre, alrededor de las 9:00, y murió posteriormente en el hospital. Su arresto coincidió con el día previsto para su funeral.

DE UNA DISCUSIÓN A UN TIROTEO

Según la declaración jurada policial, ambos hombres no se conocían. El jefe de la Policía de Bridgeport, Roderick Porter, describió el hecho como un acto aleatorio.

La investigación se apoyó en cámaras de vigilancia y videos de testigos. Un video muestra a Ortiz siguiendo a una mujer por Park Avenue mientras Batista conducía su SUV por una calle lateral. El sospechoso habría golpeado el costado del vehículo, lo que provocó que Batista se detuviera y saliera.

La confrontación escaló cuando Ortiz presuntamente golpeó primero a Batista. Ambos cayeron al suelo y forcejearon por el control de una pistola. El sistema ShotSpotter registró al menos dos detonaciones. El forense determinó que uno de los proyectiles impactó a Batista en el pecho.

Otro video muestra al atacante golpeando a la víctima en la cabeza con la empuñadura del arma antes de huir.

ANTECEDENTES

Los registros indican que Ortiz cumplió una condena de 30 años por asesinato durante la comisión de otro delito y ya había completado su libertad condicional. En marzo había sido arrestado por cargos menores de drogas, en un caso pendiente. Un detective lo reconoció por encuentros previos.

La Policía atribuyó la identificación a la colaboración comunitaria.

DUELO RECIENTE

El crimen ocurrió poco más de una semana después del funeral del hijo de Batista, de 25 años, celebrado el 3 de octubre en Luisiana. Aficionado a los Yankees y a la NFL, Batista había regresado a Connecticut tras sepultar a su hijo.

jt-am