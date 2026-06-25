EU aclara busca un acuerdo con Irán pero no ‘a cualquier precio’

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MANAMA, Bahréin.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este jueves que Washington quiere un acuerdo definitivo con Irán, pero advirtió que no será “a cualquier precio” ni “contradirá los intereses de sus socios y aliados” en la región.

“El objetivo común de todos es la paz”, dijo Rubio durante la reunión ministerial del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) celebrada en Bahréin.

Pese a las críticas de Israel por el alto el fuego en Líbano —incluido en el memorando de entendimiento entre EE.UU. e Irán—, Rubio garantizó que “ninguna decisión contradirá los intereses de sus aliados”, en referencia directa al gobierno israelí.

“Estamos abiertos a la paz, una que sea duradera y real y que no socave la prosperidad ni la seguridad de Estados Unidos o sus socios”, subrayó.

Rubio marcó dos condiciones “no negociables”:

– Libre navegación: “Las aguas internacionales no pertenecen a nadie. Es inaceptable cobrar por pasar por aguas cercanas a tu territorio”. Advirtió que los peajes que Irán imponga en el estrecho de Ormuz podrían extenderse a otros canales marítimos y causar “un caos total”.

“Ningún país tiene derecho a cobrar por el uso de un canal marítimo internacional. Este es un principio fundamental del mundo de hoy”, remarcó.

– Programa nuclear: “Irán no puede tener armas nucleares. Ese es el motivo por el que todo esto empezó”. Exigió que cualquier acuerdo incluya “pasos de verificación fiables”.

DIALOGO CON EL GOLFO

Rubio aseguró que EE.UU., “con ayuda de algunos Estados aquí presentes”, buscará un diálogo constructivo con Teherán. “Queremos centrarnos en mejorar la vida de la gente. Esperamos que esto tenga un resultado positivo”, dijo.

Los cancilleres del CCG —Arabia Saudí, EAU, Catar, Kuwait, Omán y Bahréin— respondieron que cualquier acuerdo futuro “debe incorporar los requisitos de estos países para salvaguardar sus intereses y garantizar su seguridad y estabilidad”.

En un comunicado conjunto, los seis países pidieron que los pactos se basen en “el Derecho Internacional, el respeto a la soberanía estatal, la buena vecindad y la no injerencia en los asuntos internos”. También respaldaron “todos los esfuerzos diplomáticos que reduzcan la violencia y garanticen la seguridad de los corredores marítimos, incluido el estrecho de Ormuz”.