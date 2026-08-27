ETED y comunitarios reforzarán vigilancia de red eléctrica

La jornada, reaizada este miércoles 26 de agosto, estuvo encabezada por el Ing. Wascar Liriano, director de Mantenimiento de Infraestructura de la ETED.

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INDEPENDENCIA. – La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) y autoridades provinciales, municipales y comunitarias de Independencia acordaron fortalecer la vigilancia de la red de transmisión eléctrica, con el propósito de garantizar la continuidad del servicio y proteger los activos estratégicos del Estado.

La iniciativa fue abordada durante un encuentro encabezado por el director de Mantenimiento de Infraestructura (DMI) de la ETED, ingeniero Wascar Liriano, quien explicó que la infraestructura eléctrica de la provincia comprende unos 41 kilómetros y 141 torres de transmisión.

Liriano destacó la importancia de estas instalaciones para la estabilidad del suministro, el desarrollo económico y el bienestar de las comunidades de la zona fronteriza.

PLAN DE RECUPERACIÓN

Durante la jornada fue presentado el Plan Integral de Recuperación de la Línea de Transmisión (LT) 69 kV Cruce de Cabral–Duvergé–Derivación Jimaní, diseñado para atender las incidencias que han provocado interrupciones temporales del servicio eléctrico.

El director de Seguridad Militar de la ETED, coronel paracaidista Víctor Alexis Ramos Taveras, resaltó la coordinación con los organismos de seguridad del Estado y llamó a las comunidades a colaborar en la protección de las instalaciones.

“La protección de las líneas, torres y subestaciones es una responsabilidad compartida. La comunidad es nuestro principal aliado para identificar y reportar oportunamente cualquier situación que pueda poner en riesgo el servicio”, afirmó.

COMPROMISO COMUNITARIO

Pedro Valdez, miembro del Consejo de Administración y presidente del Programa de Solidaridad y Ayuda Social de la ETED, señaló que estas acciones buscan integrar a las comunidades en la protección y sostenibilidad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

El encuentro contó con la participación de la gobernadora Mercedes Novas, el senador Dagoberto Rodríguez Adames y representantes técnicos y de comunicaciones de la ETED.

Al finalizar, autoridades y líderes comunitarios reafirmaron su compromiso de actuar como veedores de la red eléctrica y mantener una comunicación permanente con la institución.

an/am