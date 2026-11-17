SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. – Las Estrellas lograron la noche de este lunes su tercera victoria consecutiva al superar 3-2 a las Águilas Cibaeñas en partido que había sido pospuesto en tres ocasiones por lluvia en el Estadio Cibao de esta ciudad y correspondiente al torneo de béisbol otoño-invernal 2026-2027.

El triunfo les permite a las Estrellas ubicarse en solitario en el tercer lugar de la tabla de posiciones con marca de 12-12, a medio juego por encima de los Gigantes del Cibao (11-12), que se sitúan en el cuarto puesto.

En cambio, para las Águilas fue su revés número 14 en 23 encuentros, registro que lo mantiene en el quinto lugar.

Este encuentro fue pospuesto en tres ocasiones, siendo el primero el 21 de octubre pasado. La misma situación, luego, se produjo cinco días después, mientras que el 2 del presente mes las lluvias volvieron a impedir que este partido se celebrara en este mismo escenario.

La victoria fue para Luis Moreno (1-0), la derrota se la acreditó Carl Edwards Jr. (0-1) y el salvamento se lo anexó Patrick Weigel (1).

En el séptimo, las Águilas amenazaron con fabricar carreras con las bases llenas y sin outs ante el relevista Jhan Maríñez, quien más tarde fuera sustituido por Felipe de la Cruz, quien frenó la ofensiva amarilla al ponchar, de manera seguida a Willy Vasquez, Mason McCoy y a J.C. Escarra.

El representativo petromacorisano estará de regreso en el Estadio Tetelo Vargas la noche de este martes cuando reciban la visita de los Tigres del Licey en partido programado para las 7:30 de la noche. Spencer Bivens es el lanzador que iniciará en el montículo ante los azules.

Por las Estrellas inició en este encuentro Moreno con labor de cuatro entradas y un tercio de cuatro hits, dos carreras (ambas limpias), un boleto y cuatro ponches. Le siguió en el montículo Sammy Peralta (0.2), Jhan Maríñez (0.0), Felipe de la Cruz (1.0), Darlin Saladín (1.0) y Weigel (1.0).

En cambio, por las Águilas abrió Edwards Jr. con actuación de cuatro episodios y un tercio de cinco imparables, tres carreras, tres transferencias y tres bateadores abanicados. Fue sustituido por Raúl Brito (0.2), Jonathan Hernández (1.0), Junior Fernández (1.0), Justin Martínez (1.0) y Jonathan Aro (1.0).