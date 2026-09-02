Estrellas Orientales anuncian prácticas para 14 de septiembre

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SAN PEDRO DE MACORÍS.– Las Estrellas Orientales anunciaron que iniciarán sus entrenamientos el próximo 14 de septiembre, con miras a su participación en la temporada 2026-2027 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

La organización oriental informó que las prácticas forman parte de los preparativos para afrontar la nueva campaña, en la que buscarán conformar un equipo competitivo y alcanzar sus principales objetivos deportivos.

Jugadores, coaches y demás integrantes del conjunto se integrarán progresivamente a los trabajos, enfocados en la preparación física, fundamentos del juego y definición del plantel que representará a San Pedro de Macorís durante la temporada.

Las Estrellas continuarán así con su planificación de cara al campeonato, mientras la afición oriental espera con entusiasmo el inicio de una nueva campaña del béisbol profesional dominicano.

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