Estrellas esperan Trevor Bauer fortalezca lucha por la corona

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SANTO DOMINGO (Lidom.com)-Las Estrellas Orientales esperan que el lanzador Trevor Bauer esté listo para debutar en los próximos días y contribuya a sus aspiraciones de conquistar el campeonato de la Liga Dominicana (LIDOM), informó Albert Pujols González, gerente de operaciones del conjunto.

Pujols explicó que Bauer ha mantenido comunicación con el dirigente Héctor Borg y el coach de pitcheo Jairo Cuevas para coordinar su preparación antes de incorporarse a la rotación.

“Él ya tiene su plan, ha mandado videos y está preparado”, dijo el ejecutivo, quien destacó que la experiencia del derecho le permite conocer la rutina y el trabajo que necesita para llegar en condiciones a la competencia.

El gerente de operaciones manifestó su satisfacción por contar con un lanzador de ese nivel y expresó su confianza en que pueda mantenerse saludable y aportar victorias al equipo oriental.

Pujols también reveló que el presidente del área de operaciones, Ángel Ovalles, viajó a México para reunirse con el estadounidense durante las negociaciones.

“Tener un pitcher a ese nivel como Bauer… si se queda saludable, nos va a ayudar este año a ganar unos cuantos juegos”, afirmó.

Pujols conversó con los medios que cubren el torneo antes del juego contra los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo.

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