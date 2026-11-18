SANTO DOMINGO.– Las Estrellas Orientales, los Leones del Escogido y los Gigantes del Cibao consiguieron triunfos este martes en la continuación del campeonato de béisbol otoño-invernal 2026-2027, en una jornada caracterizada por partidos de mucha ofensiva y marcadores apretados.

Las Estrellas derrotaron 2 carreras por 1 a los Tigres del Licey en el estadio Tetelo Vargas, el Escogido superó 11-10 a los Toros del Este, mientras que los Gigantes del Cibao vencieron 9-8 a las Águilas Cibaeñas.

ESTRELLAS FRENAN AL LICEY

El conjunto de San Pedro de Macorís consiguió una importante victoria por la mínima diferencia, al imponerse 2-1 a los Tigres, resultado que le permite continuar mejorando su posición en la tabla de clasificación.

La derrota representa otro revés para los azules, que buscaban mantenerse firmes en los primeros puestos del campeonato.

ESCOGIDO SUPERA A LOS TOROS EN DUELO DE CARRERAS

Los Leones del Escogido necesitaron 11 carreras para superar 11-10 a los Toros del Este, en uno de los encuentros más ofensivos de la jornada.

El conjunto escarlata volvió a demostrar su capacidad ofensiva y consiguió una victoria importante para mantenerse en la cima de la clasificación.

Los Toros, pese a su producción de 10 anotaciones, no pudieron evitar la derrota.

GIGANTES VENCEN A LAS ÁGUILAS

En otro partido de muchas emociones, los Gigantes del Cibao derrotaron 9-8 a las Águilas Cibaeñas, en un enfrentamiento que mantuvo la diferencia en apenas una carrera.

El triunfo representa un resultado valioso para los francomacorisanos en sus aspiraciones de avanzar a la postemporada, mientras las Águilas dejaron escapar la oportunidad de sumar una victoria.

RESULTADOS DE ESTE MARTES

Estrellas Orientales 2, Tigres del Licey 1.

Leones del Escogido 11, Toros del Este 10.

Gigantes del Cibao 9, Águilas Cibaeñas 8.

La temporada regular continúa con una cerrada competencia entre las seis franquicias por conseguir los boletos disponibles para la siguiente fase del torneo.

POSICIONES SERIE REGULAR

EQUIPO J G P PCT DIF 25 17 8 .680 – 25 14 11 .560 3 25 13 12 .520 4 24 12 12 .500 4.5 24 9 15 .375 7.5 25 9 16 .360 8

of-am