Estados Unidos y Cuba cruzan acusaciones por el bloqueo

PARIS.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó al Gobierno de Cuba de intentar «permitir la actividad económica justa para situar al país en un nivel de ‘tercer mundo’ (…) sin perder el control sobre la población» y haciendo que ésta «dependa al 100%» de las autoridades, a las que acusó de imponer un modelo que «no funciona», tras lo que defendió el bloqueo establecido por Washington ante la falta de libertad política.

ACUSACIONES DESDE PARÍS

«Lo que el régimen intenta hacer y lo que siempre ha hecho es permitir la actividad económica justa para situar al país en un nivel de ‘tercer mundo’, pero evitando caer en un ‘cuarto mundo’; todo ello sin perder el control sobre la población», aseveró Rubio en una comparecencia ante la prensa en París, donde se encontró para una cumbre de jefes de Exteriores del G7.

Asimismo, Rubio, hijo de padres cubanos, aseguró que a las autoridades insulares «no les importa que la gente tenga poco; lo que buscan es asegurarse de que, sea lo que sea que posean, dependan al cien por cien de ellos para obtenerlo».

«Ese modelo no funciona. El resultado ha sido que millones de personas han abandonado Cuba, muchas de ellas dirigiéndose a Estados Unidos», criticó, antes de reclamar que «esta situación debe cambiar, ya que la inestabilidad y el Estado fallido que ha generado representan una amenaza para la seguridad nacional y los intereses nacionales de Estados Unidos».

El jefe de la diplomacia norteamericana remarcó tras ello que el objetivo de Washington en la isla era «conseguir más libertad para el pueblo de Cuba», tanto económica como política, ligando ambas vertientes al bloqueo estadounidense, sobre el que insistió en que «está codificado en la ley y requiere libertad política para poder levantarlo».

«En definitiva, nuestro propósito es que Cuba tenga un futuro mejor, y haremos todo lo que esté en nuestras manos para ayudar a encaminarla en esa dirección», expresó Rubio, que, con todo, consideró «necesario que despierten y se den cuenta de que no hay futuro en el camino que siguen actualmente».

«EE.UU. JAMÁS DECIDIRÁ POR CUBA»

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió en redes declarando que «el futuro de Cuba no se decidirá jamás al norte». «Eso ya lo dejamos claro desde el primero de enero de 1959, y no va a cambiar por muy torcidos que sean los planes yanquis para intentar doblegarnos», aseveró.

Al hilo, calificó como «perverso» que las autoridades de Estados Unidos no asumieran «la responsabilidad del castigo colectivo» al que someten a la sociedad cubana «con un bloqueo criminal de combustibles y una persecución enfermiza de todo lo que tribute a su desarrollo y bienestar material», en medio de la crisis de hidrocarburos que sufrió la isla.

«Es del castigo colectivo al que se somete al pueblo cubano», manifestó el dirigente cubano en una publicación en redes en la que consideró «cada vez más ridículas las mentiras con las que intentan justificar ese genocidio ante el pueblo norteamericano y el resto del mundo». Sin embargo, «cada vez son menos los que les creen», aseveró.

Díaz-Canel adelantó de este modo que «Cuba seguirá peleando por la verdad y la justicia», antes de incidir en que «Cuba no es una amenaza, el bloqueo sí».

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