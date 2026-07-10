España vence a Bélgica y avanza semifinales Mundial de Fútbol

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LOS ÁNGELES, Estados Unidos.– La selección de España se clasificó este viernes para las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras imponerse 2-1 a Bélgica en un emocionante duelo de cuartos de final, definido con un gol agónico de Mikel Merino en los minutos finales.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente abrió el marcador en el minuto 30 por intermedio de Fabián Ruiz, quien aprovechó un rebote dejado por el portero belga Thibaut Courtois tras un disparo de Dani Olmo. Bélgica respondió antes del descanso con un cabezazo de Charles De Ketelaere, tras un centro preciso de Timothy Castagne, para igualar las acciones 1-1.

En la segunda mitad, ambas selecciones mantuvieron un intenso intercambio de oportunidades, con Bélgica generando peligro al contragolpe y España dominando la posesión del balón. El panorama cambió cuando Courtois tuvo que abandonar el encuentro por una lesión, dejando su lugar al suplente Senne Lammens.

Cuando parecía que el partido se encaminaba hacia la prórroga, apareció Merino al minuto 88 para marcar el gol de la clasificación española. El mediocampista aprovechó un rebote tras una intervención del guardameta belga y desató la celebración de la afición española.

Con este triunfo, España alcanza nuevamente las semifinales de un Mundial, instancia que no disputaba desde su camino al título en Sudáfrica 2010. Ahora enfrentará a Francia por un puesto en la gran final del torneo.

La selección española mantiene así su aspiración de conquistar su segunda Copa del Mundo, mientras Bélgica queda eliminada después de una destacada actuación en la fase decisiva del campeonato.

of-am