ESPAÑA: Piden la renuncia del presidente Pedro Sánchez

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MADRID.- Tras la noche más corta del año, en la que gran parte de España quema en las hogueras de San Juan los deseos para que se cumpla lo que está por venir y desechar lo negativo, el presidente del Gobierno,

Pedro Sánchez, ha acudido al Congreso de los Diputados para hablar de los casos de corrupción que rodean al PSOE. Quizás con la esperanza de dejar atrás lo malo y no quemarse en la hoguera metafórica que tenía que saltar en un día que se presumía complicado para el Ejecutivo.

Un mal trago, especialmente, después de que esta semana Sánchez haya recibido uno de sus golpes más duros a nivel judicial con la sentencia al que fuera su mano derecha, José Luis Ábalos, y una semana después de que el expresidente Zapatero se sentase imputado en la Audiencia Nacional.

«No somos infalibles», ha reconocido al respecto, aunque ha avisado: «Por eso limpiamos lo que haga que limpiar».

En su discurso, de poco más de media hora, también ha negado que exista financiación ilegal en su partido y ha cargado contra el PP y Vox. «Quieren crear una sensación de corrupción generalizada que no existe», ha señalado, apuntado a la oposición.

«Soy plenamente consciente de que en estas últimas semanas el debate publicado ha sido colmatado por un reguero de noticias judiciales, noticias que se suceden en nuestras pantallas, mezclándose con rumores, con medias verdades, con bulos, provocando en consecuencia una legítima preocupación y una confusión razonable en la ciudadanía. Quiero decir a esos ciudadanos y ciudadanas que sepan que no le resto, en absoluto importancia», ha arrancado.

El presidente del Gobierno ha querido elaborar su discurso en base a varias cuestiones. La condena a Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, la imputación de Zapatero, el caso Leire Díez y las causas abiertas contra su mujer y su hermano. «En este país, como gran democracia que es, no debe haber ningún espacio para la impunidad de personas corruptas, sean quienes sean», ha dicho al valorar la sentencia del caso Koldo, que ha asegurado que su Gobierno «respeta y acata». JUNTS y FEL IPE GONZÁLEZ PIDEN SU DIMISIÓN Felipe González cree que Sánchez debe dimitir o convocar elecciones tras la sentencia a Ábalos También, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, le ha pedido este miércoles a Pedro Sánchez que se «aparte» y deje que el Parlamento le sustituya, porque está «tocado y hundido» y la situación de corrupción es «insostenible». Así se lo ha expresado durante la comparecencia del presidente del Gobierno sobre la corrupción que rodea al PSOE tras la condena al exministro José Luis Ábalos, la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, o el caso Leire Díez, l La diputada catalana ha defendido que esta sería la mejor salida para evitar que gobierne la extrema derecha y una vez que Sánchez, ha dicho, se presente en días como estos ante la Cámara sin la mayoría ni la legitimidad para ocupar el poder. «Todo no puede quedar paralizado por la situación personal o política de una sola persona», ha advertido Nogueras. En este sentido, ha citado al poeta Salvador Espríu afirmando que «a veces es necesario y forzoso que un hombre muera por un pueblo, pero jamás ha de morir todo un pueblo por un hombre solo». Además de esta medida para impedir que la extrema derecha llegue al poder, Nogueras ha planteado la salida de Sánchez como alternativa ante la falta de propuestas para salir del «bloqueo» político actual y ante la negativa del jefe del Ejecutivo a someterse a una cuestión de confianza y a convocar elecciones. of-am