ESPAÑA: Detienen dominicano por causar pánico en aeropuerto

imagen

Escuchar artículo

BARCELONA.- La Guardia Civil detuvo a un inmigrante dominicano de 23 años tras protagonizar un incidente en la Terminal 2 del aeropuerto de Barcelona-El Prat al lanzar una mochila al suelo mientras gritaba «Allahu Akbar».

El suceso ocurrió alrededor de las 19:30 horas, cerca de la puerta U31 de embarque. La acción provocó la huida inmediata de pasajeros que temían que la mochila contuviera explosivos y generó escenas de pánico, con personas forzando puertas para escapar.

INTERVENCIÓN POLICIAL

Agentes de la Guardia Civil, con apoyo de un trabajador del servicio finger, redujeron y arrestaron al sospechoso. Especialistas TEDAX inspeccionaron el equipaje y confirmaron que no había artefacto explosivo, lo que permitió restablecer la normalidad sin afectar la operatividad del aeropuerto.

Mossos d’Esquadra dieron seguimiento con unidades de Información y efectivos del ARRO para reforzar la seguridad. Servicios sanitarios atendieron a varias personas por crisis de ansiedad, sin heridos de gravedad.

INVESTIGACIÓN EN CURSO

Según las primeras informaciones, el detenido mostró comportamiento incoherente que dificultó el interrogatorio y podría padecer problemas psiquiátricos, extremo por evaluar.

De momento, las pesquisas no han hallado indicios de vínculo con organizaciones terroristas ni radicalización, aunque la investigación continúa para esclarecer los hechos.

Compártelo en tus redes:
0 0 votos
Article Rating
guest
0 Comments
Nuevos
Viejos Mas votados
Comentarios en linea
Ver todos los comentarios