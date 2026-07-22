ESPAÑA: Detienen dominicano por causar pánico en aeropuerto

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BARCELONA.- La Guardia Civil detuvo a un inmigrante dominicano de 23 años tras protagonizar un incidente en la Terminal 2 del aeropuerto de Barcelona-El Prat al lanzar una mochila al suelo mientras gritaba «Allahu Akbar».

El suceso ocurrió alrededor de las 19:30 horas, cerca de la puerta U31 de embarque. La acción provocó la huida inmediata de pasajeros que temían que la mochila contuviera explosivos y generó escenas de pánico, con personas forzando puertas para escapar.

INTERVENCIÓN POLICIAL

Agentes de la Guardia Civil, con apoyo de un trabajador del servicio finger, redujeron y arrestaron al sospechoso. Especialistas TEDAX inspeccionaron el equipaje y confirmaron que no había artefacto explosivo, lo que permitió restablecer la normalidad sin afectar la operatividad del aeropuerto.

Mossos d’Esquadra dieron seguimiento con unidades de Información y efectivos del ARRO para reforzar la seguridad. Servicios sanitarios atendieron a varias personas por crisis de ansiedad, sin heridos de gravedad.

INVESTIGACIÓN EN CURSO

Según las primeras informaciones, el detenido mostró comportamiento incoherente que dificultó el interrogatorio y podría padecer problemas psiquiátricos, extremo por evaluar.

De momento, las pesquisas no han hallado indicios de vínculo con organizaciones terroristas ni radicalización, aunque la investigación continúa para esclarecer los hechos.