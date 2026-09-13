Esmerlyn Valdez pasa a lista de lesionados Piratas de Pittsburgh

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CHICAGO.- El jardinero dominicano Esmerlyn Valdez fue colocado este sábado en la lista de lesionados de 10 días por los Piratas de Pittsburgh, debido a una distensión en la corva izquierda, informó el equipo.

Valdez sufrió la lesión durante la sexta entrada del partido del viernes contra los Cachorros de Chicago, cuando intentaba llegar a primera base tras conectar un rodado. El novato tuvo que abandonar el encuentro y posteriormente fue sometido a evaluación por el personal médico de Pittsburgh.

La lesión representa un revés para Valdez en medio de una destacada temporada de debut en las Grandes Ligas. El dominicano, de 22 años, batea para .232, con 17 cuadrangulares y 47 carreras impulsadas en 72 partidos esta temporada.

Valdez fue reconocido además como Novato del Mes de la Liga Nacional en julio, distinción que reflejó su impacto ofensivo durante la campaña.

PIRATAS LLAMAN A RONNY SIMÓN

Para ocupar el puesto de Valdez en el roster activo, Pittsburgh llamó desde su sucursal Triple-A de Indianápolis al también dominicano Ronny Simón.

Simón, de 26 años, ya había participado en 10 partidos con los Piratas esta temporada, en los que conectó nueve imparables en 32 turnos oficiales, para promedio de .281, además de registrar dos carreras impulsadas.

La organización de Pittsburgh afronta así la recta final de la temporada regular con una nueva baja en su plantilla, mientras mantiene sus aspiraciones competitivas en la Liga Nacional.

La duración exacta de la ausencia de Valdez dependerá de su evolución durante el período de recuperación.

of-am