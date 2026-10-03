Escritores dominicanos tendrán más espacio en Feria del Libro

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Santo Domingo, 3 oct (Prensa Latina) La próxima edición de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo (FILSD) contará con un espacio central y de mayor visibilidad para los escritores dominicanos, anunció hoy el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo.

El funcionario explicó que la iniciativa busca fortalecer la presencia de los autores nacionales en el principal encuentro editorial de República Dominicana y contribuir a una mayor proyección de sus obras dentro y fuera del país.

Salcedo señaló que el Ministerio de Cultura trabaja además para ampliar la inserción de la literatura dominicana en el circuito internacional, mediante el intercambio con editoriales extranjeras y el aprovechamiento de la sala de negocios de la feria para promover acuerdos que favorezcan la circulación de las obras.

Como parte de esa estrategia, informó que República Dominicana participará como país invitado en la próxima Feria Internacional del Libro de Cali, Colombia, con una delegación de escritores y representantes del sector editorial nacional.

El titular consideró prioritario respaldar a los autores locales y ampliar las oportunidades para la difusión de su producción literaria, al tiempo que destacó los esfuerzos realizados en las dos últimas ediciones del evento para consolidar su carácter internacional.

La XXVIII Feria Internacional del Libro Santo Domingo se desarrolla hasta el 4 de octubre en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, está dedicada al escritor José Mármol y tiene a Panamá como país invitado de honor.

El anuncio sobre la edición de 2027 se produjo durante un encuentro del ministro con escritores dominicanos participantes en el Museo de Arte Moderno.

an/am