Escritores diez países asistirán a la Semana de la Poesía en SD

Santo Domingo, 15 oct (EFE).- Escritores de 10 países como Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, Bolivia, Guatemala, Chile, España, Italia, Francia y Bulgaria, participarán en la XV Semana Internacional de la Poesía que se celebrará en Santo Domingo del 19 al 24 de octubre, informaron este jueves sus organizadores.
Los organizadores aseguraron el desarrollo de múltiples actividades con poetas y ensayistas, reunión con representantes de medios de comunicación, homenaje a la poetisa dominicana Salomé Ureña, encuentros simultáneos con universidades y un panel sobre literatura y cine en la Fundación Global.
Entre los participantes figuran el colombiano William Ospina, la mexicana María Baranda y la cubana Nancy Morejón.
La UASD destacó que el colombiano Ospina ha cultivado la poesía, el ensayo histórico-literario y la novela. Entre sus obras figuran ‘Hilo de arena’, ‘La luna del dragón’, El país del viento’ y ‘Con quién habla Virginia caminando hacia el agua’.
Es ganador del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos por ‘El país de la canela’ (2008).
La mexicana Baranda ha incursionado en la poesía, narrativa, literatura infantil y juvenil y traducción. Es una de las escritoras mexicanas «más importantes» en el ámbito de la poesía contemporánea y de la literatura para niños y jóvenes. Su obra ha sido traducida a diversos idiomas y publicada en varios países.
Ha publicado ‘El jardín de los pensamientos’, ‘Los memoriosos’, Moradas imposibles’, ‘Dylan y las ballenas’ y Marte y las princesas voladoras’, entre otros libros.
La cubana Morejón, poeta, dramaturga y ensayista, se convirtió en 2001, en la primera mujer negra en ganar el Premio Nacional de Literatura de su país.
«Su obra aborda la identidad, la memoria, la cultura afrocubana, el mestizaje, la historia y la condición femenina», aseguró la información.
Entre sus obras se cuentan ‘Richard trajo su flauta y otros argumentos’, Elogio de la danza’, ‘Parajes de una época’ y ‘Cuaderno de Granada’.EFE
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