Es rucio, no es de paso fino ni tampoco venezolano (2 de 2)

EL AUTOR es escritor. Reside en Nueva York.

Prefacio

Con esta segunda parte, concluyo con el artículo publicado el pasado sábado 11 en este prestigioso medio ALMOMENTO.NET, para aclarar, sobre todo, el tema de la verdadera nacionalidad del malandrín que ha destruido a Venezuela y la ha convertido en un caos institucional, moral, político, económico y social.

La razón de ello es para desmentir lo afirmado por el camaján izquierdista Miguel Espaillat Grullón, en su artículo: «Burro Masburro o caballo de paso fino», publicado el pasado sábado 4 de diciembre, en donde en el introito del mismo, el inefable socialista comenzó escribiendo (cito): «Nicolás Maduro Moros nació en Caracas (Venezuela) el 23 de noviembre de 1962, por lo que actualmente tiene 59 años de edad. Nació en un hogar pobre, en un país donde el 100% de los que nacen pobres, el 95% mueren sin superar esa pobreza e ignorantes por falta de oportunidades» (cierro cito).

He de suponer que, con esas estadísticas que nos muestra Miguelito, que bajo la dinastía bolivariana que lleva ya 21 años en el poder, el 100% de los que nacen ya no son pobres, ni conocen lo que es la pobreza y ya no hay ignorantes, pues todos se han graduado de una profesión en las universidades y las oportunidades de trabajo abundan. Es por esas razones que cansados de tantas «bonanzas y logros» del chavismo, han salido huyendo 5 millones de venezolanos hacia otros lares buscando algo distinto.

De igual manera, referirme al término «cojones» muy de moda en estos tiempos en la jerga utilizada por los socialistas, para calificar así a sus admirados líderes y dar una idea de que son muy valientes, guapos, corajudos. Como sabemos, los laboratorios mediáticos y propagandísticos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, siempre están activos y en cada evento lanzan una nueva frase o consigna. Es por esa razón que Miguel Espaillat Grullón, el lumpen Narciso Isa Conde y dos o tres gatos dogmáticos y adoctrinados que pululan en el foro de este diario lo usan muy a menudo.

¿Cojones o abusadores?

Es conocido que en los regímenes totalitarios e izquierdistas, hay una serie de patrones que son inherentes en ellos. En efecto, podemos citar: a) se arman hasta los dientes supuestamente, para «defender la soberanía patria», cuando en realidad es para sustentar el gobierno y la ideología que ellos encarnan.

Habrá escasez de comida, insumos, medicinas, bienes y servicios y trabajos, pero lo que nunca faltará son las armas; b) prostituyen a las fuerzas armadas y las hacen serviles a base de prebendas, privilegios y una gran tajada del pastel estatal creando cacicazgos militares; c) aniquilan la libertad de prensa y castran la independencia de la justicia y el congreso para ponerlos al servicio del gobierno.

De igual manera, se crean los famosos grupos paramilitares y represivos del gobierno, para dar al traste ante cualquier intento de protestas a que tienen derecho los pueblos. Como ejemplo podemos citar a las Boinas Negras en Cuba, los Colectivos Motorizados en Venezuela y el Consejo defensores de la Patria «CODEPAT» en Nicaragua. Bien armados, con mucha movilidad e impunidad para golpear y matar obviamente, con el respaldo estatal y una justicia que no se va a prestar a condernalos por sus actos. A esto es que los izquierdistas como Miguel Espaillat Grullón lo define como tener «cojones».

El truhan de Miraflores: ¿venezolano o colombiano?

Para todos es conocido, que en el mundo socialista todo se maneja con sumo secreto y no de cara al pueblo como debe ser. Viene siendo como un drama y un rosario de misterio al mejor estilo de Alfred Joseph Hitchcock, el mago del cine de suspenso. Basta recordar -como dos ejemplos- la enfermedad y el padecimiento de Hugo Rafael Chávez Frías en La Habana, Cuba y la propia enfermedad del sátrapa y asesino Fidel Hipólito Alejandro Castro Ruz. En consecuencia, el lugar del nacimiento del actual dictador de Venezuela no podía escapar de ese círculo arcano y de enigma.

Pero, antes de esbozar mis argumentaciones en tal sentido y demostrar que el rufián que está en el Palacio de Miraflores, es tan colombiano como el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quiero primero exponer lo que dice el Art. 227 de la Constitución de Venezuela que reza (cito): «Para ser elegido Presidente de la República o elegida Presidenta de la República se requiere ser venezolano o venezolana por nacimiento, no poseer otra nacionalidad, ser mayor de 30 años, de estado seglar y no estar sometido o sometida a condena mediante sentencia definitivamente firme y cumplir…» (cierro cita)

Me extraña mucho que, siendo Miguel Espaillat Grullón un agrónomo, un escritor con una dialéctica por encima de todo mortal y, por demás, un abogado apologista de estas criminales y abusadoras dictaduras izquierdistas, aparenta desconocer ese artículo en la propia Constitución bolivariana, algo que para mí, siendo un simple bachiller no me ha pasado desapercibido. Pero, no obstante ello, vamos a darle a Miguelito el beneficio de la duda y asumir que «lo desconoce».

Ahora bien, hay otro artículo, pero esta vez en la Constitución de Colombia, que se complementa con el de Venezuela que si se llega a cumplir como establece, estamos de frente a una violación constitucional, a una estafa política y a un soberano engaño al pueblo venezolano, al permitir asumir el cargo de presidente a un extranjero en una clara violación a la Carta Magna de la patria de José Antonio Paéz Herrera.

En efecto, el Art. 96 de la Constitución colombiana reza (cito): «Son nacionales colombianos: 1 Por nacimiento: los naturales de Colombia, que con una de dos condiciones: que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales colombianos o que, siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuviere domiciliado en la República en el momento del nacimiento y; b) los hijos de padre o madre colombianos que hubieren nacido en tierra extranjera y luego se domiciliaren en territorio colombiano…….» (cierro cita).

Cada vez que al dictador se le cuestiona sobre sus padres, este evade hablar de ellos con argumentos muy pueriles que, en vez de aclarar sus orígenes, confunden mucho más. Obviamente, resulta extraño y motiva a sospechas que una persona oculte versar sobre sus progenitores. Pero, lo más llamativo es cuando le preguntan por su madre y pone de manifiesto excusas banales, como las que le dijo en una entrevista a Ernesto Villegas en el programa «Siete Preguntas» el 14 de marzo 2016: (cito): «Mi mamá es familia de frontera. En todo caso, a mí no me gusta estarme refiriendo a ella. A mi mamá la amo mucho, demasiado… «mi mamá es sagrada, y de ella solo hablo desde mi corazón hacia dentro» (cierro cita).

Más cínico, descarado e hipócrita que este granuja, creo que no lo ha parido otra mujer. Lo primero es que, los comunistas carecen de sentimientos. ¿Alguna vez escucharon o leyeron a Fidel Castro hablar de su madre o peor aún, de su padre a quien le guardó un resentimiento por haberle negado su apellido durante 18 años? Eso no es nada nuevo. Pero, en el caso del rufián de Miraflores que se ha hecho pasar por venezolano, las razones son de orden político. Ha sido tal su tozudez que si usted lee su biografía oficial en la misma no aparecen los nombres de sus padres.

¿Quién es la madre del dictador venezolano?

Su nombre era Teresa de Jesús Moros Acevedo de acuerdo a su acta de bautismo, libro 1, folio 195, marginal: 1155. La emite la parroquia de San Antonio de Padua de Cúcuta -Norte de Santander, Colombia- A la niña nacida el 1ro. de junio de 1929 la bautizaron el 19 de octubre de ese mismo año. Era hija de Pablo Antonio Moros y Adelina Acevedo; sus abuelos paternos son Rafael Moros y Natividad Rodríguez; los maternos: José María Acevedo y Simona Escalante. (Ver foto de Teresa Moros y de su acta de bautismo).

Ella falleció el 25 de octubre de 1994 a la edad de 65 años, de estado civil viuda, ama de casa y titular de la cédula de Identidad No. 2.760.028 y domiciliada en el edificio San Pedro, de Los Charaguamos, en el hospital Domingo Luciani y de acuerdo al acta de defunción dice que: «falleció a causa de un desequilibrio hidroelectrolítico, obstrucción intestinal y adenocarcinoma, según certificó el Dr. Juan Manuel Vieira de Olival.

Esta es la razón por la cual la periodista venezolana Nitu Pérez Ozuna, de quien se dice que se sabe de memoria el árbol genealógico del déspota de Venezuela al dedillo, manifestó lo siguiente (cito): «En las venas del tirano de Venezuela no corre una sola gota de sangre venezolana. Toda su familia materna es colombiana, y eso está debidamente probado. Su padre sería venezolano, pero de él no aparece la partida de nacimiento. Aunque sí encontramos la de su mamá -la abuela paterna del presidente- que indica que nació en Pamplona, Colombia.

No hay que ser un abogado como Miguel Espaillat Grullón ni estar revestido de una «dialéctica filosófica» como la de él, para no entender o comprender que, aparte de haber sido «electo» en dos procesos fraudulentos, su cargo es incompatible e improcedente a la luz del Art. 227 de la propia Constitución de Venezuela y en virtud de lo establecido en el Art. 96 de la Constitución de Colombia, que establece la real nacionalidad del espurio que ocupa el Palacio de Miraflores tomando como base el acta de bautismo de su madre y familiares maternos.

En dónde nació?

Para cualquier persona, demostrar dónde nació, cuándo y quiénes eran sus padres, es algo natural y fácil. En mi caso particular, puedo probar cuando me sea requerido, que nací en la ciudad capital de Santo Domingo, del día, del mes y del año tal; que mis primeros años viví en la calle Hostos de la Ciudad Colonial y que fui bautizado en tal iglesia en determinada fecha. Pero, en el caso del autoritario de Cúcuta, eso ha sido un enigma, un sigilo y un crucigrama complicado. Entonces la mejor manera de evidenciar lo que digo, es con una prueba de audio-video del propio usurpador. Veamos y escuchemos: https://youtu.be/ 6LlFvuWczi0

El problema de usurpador, es que tiene muchas fallas de origen en torno a su lugar de nacimiento, ya que se han señalado cinco lugares distintos: El Valle -según Elías Jaua-, Candelaria -según Tibisay Lucerna-, Los Charaguamos -farfulló el mismo dictador en su audio-video-, Santa Rosalía -se lee en el acta de matrimonio del dictador con su primera esposa: Adriana Guerra- y El Palotal en Táchira -según el que era gobernador José Gregorio Vielma Mora. Me parece que, para hablar tantas mentiras, los chavistas deben ponerse de acuerdo.

Es bueno destacar en esta saga de misterio, que el írrito de Miraflores tuvo tres hermanas a las cuales casi nunca menciona (lo mismo con su tía Emma hermana de su madre, con la cual pasó muchos de sus años de infancia) que son: María Teresa que es médico, Josefina que es odontóloga y María Adelaida Maduro Moros, las cuales «curiosamente» todas nacieron en Colombia, excepto el delfín político de Hugo Rafael Chávez Frías.

Pero estimados lectores, no nos vamos a complicar la vida al tratar de desenredar esta saga de misterio en torno al lugar en donde nació esta marioneta de Cuba que desgobierna a Venezuela. Está claro: él nació en el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) el 28 de octubre del 2016, mediante la sentencia No. 907, la cual dice (cito): «Nació en la ciudad de Caracas, para entonces, Departamento Libertador del Distrito Federal, Parroquia la Candelaria, el 23 de noviembre de 1962» (cierro cita).

Pero, hay dos detalles que es oportuno señalar: Primero, La referida sentencia no presentó el soporte jurídico que despejaría cualquier duda, como lo es el acta de nacimiento original del tirano de Miraflores. Obviamente, Miguel Espaillat Grullón, en su calidad de abogado, sabe muy bien que eso es improcedente y antijurídico por parte de un tribunal de justicia.

Segundo, el lugar señalado por el Tribunal Supremo de Justicia, entra en contradicción con lo sostenido y dicho por el tirano (ver y escuchar video) quien dijo (cito): «Yo nací y me crie en un apartamento aquí en Los Charaguamos en Valle Abajo, de 50 metros cuadrados y ahí vivíamos felices…….» (cierro cita).

Estimados lectores, queda una vez más demostrado, que Miguel Espaillat Grullón y los dogmáticos comunistas como él, son todos unos mentirosos, tergiversadores, sofistas y manipuladores de la verdad. Y como decía el fallecido periodista Alberto Amengual: !Sean ustedes el jurado!

