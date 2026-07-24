La guerra de egos que hace perder las campañas políticas (OPINION)

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Las elecciones no siempre se pierden por la fuerza del adversario. En muchas ocasiones, la verdadera derrota comienza dentro del propio equipo, cuando el protagonismo sustituye a la cooperación y los intereses individuales desplazan el objetivo común.

En el análisis de las campañas electorales existe una realidad que se repite con demasiada frecuencia y que pocas veces se reconoce públicamente: muchas derrotas no son consecuencia de una mejor estrategia del rival, sino del fracaso interno de quienes debían trabajar unidos.

La teoría de juegos, ampliamente utilizada en la economía, la política y la estrategia, demuestra que cuando varios actores toman decisiones pensando únicamente en su beneficio personal, el resultado colectivo termina siendo inferior al que habrían obtenido cooperando. Este principio se refleja con sorprendente claridad en numerosas campañas políticas.

Es común observar cómo cada área intenta demostrar que es la más importante. El equipo de comunicación procura imponer su narrativa y atribuirse los éxitos de imagen. Los responsables del trabajo de organización o tierra sostienen que la victoria depende exclusivamente de su capacidad de movilización.

El equipo electoral sostiene que gracias a sus acciones se camina hacia el exito. Quienes administran los recursos buscan ejercer control absoluto sobre cada decisión financiera. Mientras tanto, el candidato, presionado por las circunstancias, muchas veces termina creyendo que puede asumir funciones que corresponden a especialistas.

Cuando esto ocurre, desaparece la visión integral de la campaña. Cada departamento comienza a operar como una isla. La información deja de compartirse con transparencia, las reuniones pierden efectividad, las decisiones se retrasan y el mensaje deja de ser coherente. Lo que debía ser una organización sincronizada se convierte en un conjunto de intereses individuales que compiten entre sí.

La historia electoral ofrece numerosos ejemplos de candidaturas con abundantes recursos económicos, equipos experimentados y candidatos populares que terminaron derrotados por conflictos internos. No faltaba dinero, talento o capacidad; lo que faltó fue coordinación, confianza y disciplina estratégica.

Una campaña política funciona como una gran orquesta. No basta con tener excelentes músicos si cada uno interpreta una melodía distinta. El director puede ser extraordinario, pero si los instrumentos no siguen la misma partitura, el resultado será desordenado.

En política sucede exactamente lo mismo: un buen candidato no garantiza el éxito cuando su equipo trabaja dividido.

También es frecuente que algunos integrantes prioricen el reconocimiento personal antes que el triunfo colectivo. Se preocupan más por aparecer como los autores de una idea que por contribuir al éxito de la estrategia general. Esa búsqueda constante de protagonismo termina debilitando la confianza interna y alimentando rivalidades innecesarias.

Las campañas exitosas suelen compartir una característica silenciosa: la capacidad de cooperar. Sus integrantes comprenden que el verdadero reconocimiento llega con la victoria y que ningún logro individual tiene valor si el proyecto político fracasa. Entienden que compartir información fortalece la toma de decisiones y que coordinar esfuerzos multiplica los resultados.

En cambio, las campañas derrotadas suelen dejar la misma enseñanza: los egos, la competencia interna y la falta de comunicación pueden convertirse en el mejor aliado del adversario. Muchas veces el rival ni siquiera necesita atacar; basta con esperar que los conflictos internos hagan el trabajo.

La política exige liderazgo, pero también humildad. Requiere talento, pero igualmente disciplina. Una campaña no es el escenario para demostrar quién sabe más, sino para construir un objetivo común donde cada integrante aporte desde su experiencia sin perder de vista el propósito principal.

La mayor fortaleza de un equipo político no radica únicamente en la calidad de sus profesionales, sino en su capacidad para actuar como una sola organización. Cuando todos empujan en la misma dirección, incluso las dificultades se vuelven manejables. Pero cuando cada quien busca su propio protagonismo, la derrota comienza mucho antes del día de las elecciones.

La verdadera estrategia política no consiste únicamente en derrotar al adversario. Consiste, primero, en evitar que el principal enemigo surja desde el interior del propio equipo.

angelpuello@gmail.com

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