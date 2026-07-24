Terremotos dobles: un fenómeno vivido por RD

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POR OLIVER ROOSEVELT SÁNCHEZ GUILLÉN

El término «doblete sísmico» o «terremotos gemelos» comenzó a sonar mucho a raíz de los dos potentes temblores de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio. Aunque para muchas personas esto era algo completamente nuevo, la realidad es que se trata de un fenómeno más común de lo que se cree, y República Dominicana ya tiene antecedentes de haberlo vivido.

A diferencia de las réplicas comunes que son temblores más pequeños que ocurren después de un gran sismo, un doblete sísmico ocurre cuando se registran dos terremotos principales casi seguidos. Para que se considere un «doblete», ambos temblores deben cumplir ciertas condiciones: tener una fuerza o magnitud muy similar (con una diferencia máxima de 0.4 puntos), ocurrir cerca uno del otro y darse en un período de tiempo muy corto, ya sean segundos, minutos, horas o unos pocos días.

En República Dominicana esto ocurrió en el año 1948 y se sintió en todo el país, afectando con mayor fuerza a la región noreste. El primer gran impacto ocurrió el 21 de abril a las 3:22 p. m., con un potente terremoto de 7,1 en la escala de magnitud de momento (Mw), localizado a 11 km al oeste-noroeste de Sánchez, Samaná.

Apenas unas horas después, a las 7:28 p. m., se produjo el segundo terremoto con una magnitud de 6,7 a unos 7 km al oeste-suroeste de Samaná, justo en la bahía. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), ambos se originaron a unos 15 kilómetros de profundidad.

Estos dos terremotos gemelos formaron parte de la conocida «secuencia sísmica de 1946», una larga serie de temblores fuertes que afectaron al país entre 1946 y 1953.

Esta secuencia comenzó con el devastador sismo de magnitud 7,8 el 4 de agosto de 1946, el cual provocó un tsunami que azotó principalmente las costas de Samaná y María Trinidad Sánchez, y terminó años más tarde con el recordado «terremoto del día de las madres», ocurrido el domingo 31 de mayo de 1953, a las 2:58 pm, con magnitud de momento de 6,6 y epicentro ubicado a unos 5 km al oeste-noroeste de la comunidad «sal si puedes», en la provincia Hermanas Mirabal.

infooliverroosevelt@gmail.com

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