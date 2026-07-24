EU: Salvador Holguín será Padrino de Honor en Parada Dominicana

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NUEVA YORK.- El empresario de la comunicación, periodista y CEO del Grupo de Medios Hilando Fino, Salvador Holguín, será investido como Padrino de Honor de la 37.ª edición de la Gran Parada Dominicana del Bronx, uno de los más altos reconocimientos otorgados por la comunidad dominicana en Estados Unidos.

La designación reconoce décadas de trabajo en favor del periodismo, la libertad de expresión y el fortalecimiento de los vínculos entre la República Dominicana y los dominicanos residentes en el exterior, así como su aporte a la promoción de la identidad y los valores de la diáspora.

La Noche de Gala de investidura está prevista para el viernes 24 de julio a las 7:00 de la noche, donde Holguín recibirá oficialmente la banda que lo acredita como Padrino de Honor.

Posteriormente, el domingo 26 de julio, a partir de las 12:00 del mediodía, encabezará la ceremonia oficial y el tradicional corte de cinta que dará inicio al desfile, considerado uno de los eventos culturales y patrióticos más importantes de la diáspora en Estados Unidos.

El Grupo de Medios Hilando Fino anunció una amplia cobertura y transmisión especial del evento a través de Hilando Fino TV, canal 77 de Claro, Altice, Aster, Wind y demás sistemas de cable, así como HTV Live canal 52, Daja TV canal 48, TeleNews canal 40, ACTV, STV In Live, Lía FM y el periódico digital Sin Cortapisa.

La transmisión estará disponible además en plataformas digitales por X Live, Facebook Live, Instagram Live, YouTube Live, satélite, aplicación móvil y web.