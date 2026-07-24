BHD celebra 54 años con campaña basada en valores

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SANTO DOMINGO.- El Banco BHD celebrará el próximo 24 de julio su 54 aniversario de fundación con el lanzamiento de la campaña institucional “El valor de elegir bien”, una iniciativa que reafirma su compromiso con la promoción de valores y el desarrollo de la sociedad dominicana.

La campaña, compuesta por piezas audiovisuales y gráficas, está inspirada principalmente en la ética como uno de los valores corporativos fundamentales de la entidad financiera, y busca destacar la importancia de actuar correctamente en las decisiones cotidianas.

El presidente del Centro Financiero BHD, Luis Molina Achécar, afirmó que durante más de cinco décadas la institución ha trabajado por una banca responsable, innovadora y cercana, contribuyendo al desarrollo económico y social de República Dominicana.

COMPROMISO CON EL DESARROLLO NACIONAL

“Banco BHD ha sido un aliado para la construcción de un mejor país, impulsando el progreso humano, promoviendo los valores del buen hacer y trabajando por el futuro de nuestros clientes, colaboradores y la sociedad dominicana”, expresó.

La campaña, lanzada el 21 de julio, tiene alcance nacional a través de medios tradicionales y digitales, y refleja la convicción del banco de que el desarrollo sostenible debe estar fundamentado en principios éticos.

El presidente del Banco BHD, Steven Puig, destacó que el aniversario representa una oportunidad para reconocer el impacto de los valores que han guiado a la institución desde su creación.

“Celebramos el valor de actuar cada día con responsabilidad, convencidos de que el verdadero progreso se construye haciendo siempre lo correcto”, manifestó.

an/am