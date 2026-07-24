Dominicano Franmil Reyes desata poder en béisbol Japón

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Tokio, 24 jul.- El dominicano Franmil Reyes volvió a rugir con el madero, al firmar sencillo, doble y jonrón en el triunfo 11-2 de los Luchadores del Nippon Ham sobre los Leones de Seibu en el béisbol profesional japonés.

Reyes, de 31 años, empujó dos carreras y mantuvo encendida una campaña de alto voltaje, en la que ya lidera la Liga del Pacífico en imparables con 110 hits en 336 turnos para promedio de .327.

También suma 21 cuadrangulares, cifra que lo coloca segundo del circuito, además de 53 remolques, tercer mejor registro de la liga, en otra muestra de su peso específico dentro de la alineación de los Luchadores.

El toletero quisqueyano, que llegó a Japón tras su paso por los Padres de San Diego, los Guardianes de Cleveland, los Cachorros de Chicago y los Reales de Kansas City en las Grandes Ligas estadounidenses, vive su tercera temporada con el mismo uniforme en la Tierra del Sol Naciente.

En ese tramo ha compilado 78 jonrones y 208 carreras impulsadas, números que explican por qué su bate sigue siendo una brújula ofensiva en la Liga Profesional de Béisbol de Japón.

El dominicano también dejó huella en agosto de 2024, cuando fijó una nueva marca de juegos consecutivos con hit para los Luchadores al hilvanar 25 partidos seguidos con al menos un imparable.

La vieja referencia de 24 encuentros pertenecía a Hichori Morimoto y Hiroshi Oshita, una frontera que Reyes derribó con la naturalidad de quien convierte cada turno en una cita con la historia.

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