Importancia de la detección temprana cáncer de próstata

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SAN JUAN DE LA MAGUANA. – El cáncer de próstata es uno de los diagnósticos más frecuentes en la población masculina; sin embargo, su detección temprana a través de evaluaciones periódicas permite tasas de recuperación altamente favorables.

«La detección temprana permite un abordaje clínico mucho más eficiente y mejora significativamente el pronóstico de los pacientes. Nuestra misión es transformar la percepción del examen médico, pasándolo de una reacción ante síntomas a un hábito sistemático de cuidado personal», señaló el doctor Dioni Agramonte, urólogo de la CCSI.

Para dar respuesta a esta condición, la Clínica Cristiana de Salud Integral (CCSI) dispone de especialistas altamente capacitados en estas áreas de la salud, para consultas de urología, pruebas de laboratorio avanzadas y programas de seguimiento clínico.

Con la disponibilidad de estos galenos, el centro de salud busca que los pacientes establezcan protocolos preventivos que garanticen un monitoreo preciso y la detección oportuna de cualquier situación prostática.

En este mismo sentido, la Dra. Odette Canario Lerebours, directora médica de la clínica, destacó que la prevención y la educación son los pilares fundamentales de la CCSI.

La doctora señaló que el centro de salud desarrolla constantemente jornadas de orientación enfocadas en eliminar las barreras de acceso al diagnóstico, proporcionando información clave sobre los factores de riesgo y la relevancia de las evaluaciones periódicas a partir de la edad recomendada.

La CCSI hace un llamado a la concienciación familiar, recordando que el acompañamiento y el diálogo abierto sobre la salud prostática son determinantes para que más hombres accedan a servicios de salud de calidad en el tiempo adecuado.

an/am