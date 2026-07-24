La Gran Parada Dominicana del Bronx celebrará 37 aniversario

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NUEVA YORK.- La Gran Parada Dominicana del Bronx celebrará su 37 aniversario el próximo 26 de julio en Grand Concourse, con un desfile que espera atraer a cientos de personas para rendir homenaje a la identidad, el orgullo y el impacto de la diáspora dominicana en Nueva York.

Desde su fundación en 1989 por iniciativa de su director ejecutivo, Felipe Febles, el desfile se ha consolidado como uno de los festejos culturales dominicanos más trascendentales en Estados Unidos y como símbolo de unidad que preserva la herencia a través de la música, el baile y el compromiso cívico.

Como en años anteriores, la parada recorrerá la emblemática avenida Grand Concourse con la participación de más de 40 grupos culturales, cívicos y deportivos y 29 carrozas oficiales.

Entre las carrozas destacan representantes de El Diario La Prensa, KeyFood, el Consulado Dominicano, Family Life Academy Charter Schools, la unión 32BJ, así como los espacios radiales de Luinny Corporán (Fogaraté Radio) y Brea Frank (Universidad de la Calle).

Para esta edición, El Diario y la Hotel Association of New York City participarán como parte de los patrocinadores del evento.

RECONOCIMIENTOS

La organización reconocerá a líderes, artistas y defensores de la comunidad que han contribuido a su desarrollo.

El evento contará con la presencia del Gran Mariscal Roberto Rojas, junto a los Mariscales Honorarios, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani; el cantautor Camboy Estévez; el artista Dalvin Antonio Núñez Vargas, el cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Jesús Antonio Vásquez, y Luinny Corporán, CEO de LC Medios.

Como madrinas de honor serán reconocidas Zulinka Pérez, Celines Toribio, Sandra Berrocal y Vickiana por sus contribuciones a la comunidad.

La Gran Parada, según sus organizadores, será un espacio donde «la música, el arte, el folclore y la alegría dominicana se unen para crear una experiencia inolvidable para toda la familia», con el propósito de «mantener viva la identidad cultural y transmitirla con orgullo a las nuevas generaciones».

El desfile incluirá comparsas tradicionales, grupos folclóricos, organizaciones juveniles y asociaciones deportivas, y está convocado para este domingo 26 de julio, a partir de las 12:00 del mediodía, a lo largo de Grand Concourse.