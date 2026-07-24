MIAMI: Consulado RD suscribe convenio con 150 becas para posgrados

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MIAMI.- El Consulado General de la República Dominicana en Miami y Broward International University (BIU) formalizaron un acuerdo de colaboración académica e institucional para fortalecer la educación superior y la capacitación profesional de la comunidad dominicana residente en el sur de Florida, con una disponibilidad inicial de 150 becas.

El convenio fue suscrito por el cónsul general, Gilberto Minaya, en representación del Consulado, y por el CEO de BIU, Guillermo Usechi, en representación de la institución académica.

«Ello se inscribe en el marco de fortalecimiento de las políticas educativas en favor de la diáspora en Florida y siguiendo las directrices del gobierno en este tenor y favorable a nuestra comunidad», afirmó Minaya.

Como primer resultado de la alianza, BIU puso a disposición de la diáspora dominicana 150 becas académicas destinadas a programas de maestrías y doctorados, con una cobertura del 60 % del costo de la matrícula.

«Esta iniciativa representa una oportunidad sin precedentes para que los dominicanos residentes en el exterior puedan acceder a estudios de posgrado de alta calidad con condiciones preferenciales, impulsando su desarrollo profesional y ampliando sus oportunidades de crecimiento», sostuvo Minaya.

Los programas cuentan con acreditación en Estados Unidos y sus títulos poseen reconocimiento oficial en la República Dominicana por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), lo que garantiza su validez académica y profesional a nivel nacional e internacional.

El acuerdo establece un marco de cooperación para desarrollar programas de formación, educación continua, investigaciones, actividades académicas, intercambio de conocimientos y proyectos orientados al fortalecimiento profesional de la diáspora.

FIRMA Y ASISTENTES

En el acto protocolar estuvieron presentes los vicecónsules Davidia Jiménez y Despradel Novas, el oficial consular y enlace académico del Consulado, Arq. Juan Bautista Medina Acosta, quien coordinó las gestiones para la materialización de la alianza, así como Olga Mar González, en representación de BIU.

Durante la ceremonia, ambas instituciones reafirmaron su compromiso con la formación académica, la innovación educativa y el fortalecimiento de los vínculos entre el sector consular y la educación superior.

«Valoramos la disposición y ejecutorias del cónsul Gilberto Minaya, arquitecto Juan Medina y demás autoridades para hacer posible la referida firma», manifestó Usechi.