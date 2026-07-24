Indó Mita abre temporada 11 inspirada Bahía de las Águilas

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- La galería de arte y moda dominicana Indó Mita inauguró su temporada 11 con una propuesta colectiva inspirada en la riqueza natural de Bahía de las Águilas, uno de los paisajes más emblemáticos y mejor conservados de la República Dominicana.

La muestra reúne a diseñadores y artistas locales que encuentran en este destino una fuente de inspiración para sus creaciones.

La colección destaca el valor de la conservación y la autenticidad. “Bahía de las Águilas nos enseña algo esencial: el lujo no está en lo que se añade, sino en lo que se conserva.

Encierra pureza, carácter y proyección sin perder sus raíces; es un recordatorio de que la mejor intervención es, muchas veces, no intervenir”, expresa el concepto que acompaña esta edición.

Ubicada en el extremo suroeste del país, dentro del Parque Nacional Jaragua, Bahía de las Águilas es reconocida por su playa de arena blanca, aguas cristalinas y por formar parte de una de las áreas protegidas con mayor biodiversidad del Caribe.

CINCO PROPUESTAS CREATIVAS

La temporada reúne cinco propuestas con identidades propias. Participa Lalla Bee, firma de la diseñadora dominicana radicada en Boston, que representa el talento de la diáspora. También forma parte Vessta Studio, especializada en prendas cómodas inspiradas en el sportswear y los viajes.

El diseñador Manuel Febrillet presenta una colección de ropa de vestir con líneas contemporáneas, mientras que A Design+, del arquitecto Julio, exhibe una selección de objetos decorativos para el hogar.

Completa la muestra Aguacandela, con una propuesta artesanal de jarrones, platos y utensilios de barro inspirados en la fauna, los colores y la esencia de Bahía de las Águilas.

Los estampados, las paletas cromáticas y los elementos gráficos de las distintas colecciones convierten la biodiversidad del sur profundo en el eje temático de esta nueva temporada de Indó Mita.

an/am