El chulo, especie peligrosa (OPINION)

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El chulo, también conocido como gallinazo, buitre negro o zopilote (Coragyps atratus), no está en peligro de extinción. Todo lo contrario, es muy abundante y carroñero.

En el contexto dominicano, el término «chulo» tiene varios significados. Describe al hombre que vive de la explotación sexual de las mujeres (proxeneta), aunque en el lenguaje popular también se usa para describir a un hombre mujeriego, conquistador, dominante o que exhibe una masculinidad basada en el control y la apariencia. El problema es que muchos de ellos tienden a ser violentos.

Hay una cierta relación entre el chulo y los feminicidios. Y las mujeres deben analizar ciertas características de su pareja antes de establecer una unión más permanente con esta especie de personaje.

¿Cuál es el perfil de un chulo?

· Necesita demostrar permanentemente su hombría.

· Considera la infidelidad masculina como algo normal.

· Exige fidelidad absoluta de la mujer.

· Interpreta la separación como una humillación

· Cree que perder el control sobre la pareja equivale a perder su identidad masculina.

· Tiende a justificar los celos como prueba de amor.

· Muchos terminan asesinando a su pareja por celos, dominio, abandono y humillación.

Las mujeres con parejas masculinas que cumplan estos requisitos y muestran signos de violencia, agresividad y celo excesivo, deben protegerse, separarse de ellos rápidamente, pedir ayuda a las autoridades y si tiene hijos con el susodicho, enviarlos a casa de sus abuelos hasta que la separación concluya.

Cuando ocurre una ruptura, algunos hombres con este perfil pueden experimentar lo que los psicólogos llaman una crisis narcisista, donde el abandono es vivido como una amenaza a su identidad. Si existen además antecedentes de violencia, abuso de alcohol y droga o posesión de armas, el riesgo aumenta considerablemente. Son potencialmente peligrosos.

La investigación realizada en la UASD comparando hombres sin antecedentes de violencia con hombres sometidos a terapia por violencia de pareja, concluye que los estereotipos tradicionales de género y las creencias de superioridad masculina diferencian significativamente a los agresores.

Ciertamente, muchas mujeres caen en las redes de los chulos porque son hombres con ciertas habilidades para conquistar, seducir y saciar los apetitos sexuales de su pareja. Terminan golpeando a la mujer y poniéndola de rodillas.

La mujer dominicana esta cada vez más preparada y educada, superan a los hombres en las universidades y tiene que usar su cabeza y no su corazón, para saber con que hombre se relaciona. No estoy generalizando, porque ni todos los chulos se comportan igual ni terminan asesinando a su pareja. Pero la chulería, con alcohol y droga, es potencialmente peligrosa.

Los feminicidios están a la orden del día y para detener esa maldita hemorragia, la mujer es parte de la solución, donde debe denunciar y recibir una protección inmediata cuando su vida está en peligro.

Y cuando apresan a un chulo por cualquier delito de género, meterlo en una cárcel de “gay” para que sus chulerías se acaben.

jpm-am

PD: También hay algunas mujeres chulas, pero son regularmente inofensivas.