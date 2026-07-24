Juramentan dominicano como comisionado Vivienda de Paterson

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PATERSON, Nueva Jersey.- El dominicano Jeyss Abreu fue juramentado como nuevo comisionado de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Paterson durante un acto encabezado por el alcalde André Sayegh.

La ceremonia contó con la presencia de la vicealcaldesa para Asuntos Culturales, Elsa Mantilla; la vicecónsul de la República Dominicana en Nueva Jersey, Juana Iris Parra Castillo, familiares, amigos y autoridades del estado de Nueva Jersey.

La designación representa un motivo de orgullo para la comunidad dominicana, al reconocer su compromiso, capacidad de liderazgo y vocación de servicio. Su incorporación fortalece la representación de los dominicanos en instituciones de la ciudad y refleja el aporte continuo de la diáspora al desarrollo de Paterson.

Abreu agradeció la distinción y la responsabilidad conferida y destacó que inicia «una nueva etapa de responsabilidad pública, llevando en alto el nombre de la República Dominicana y sirviendo de inspiración para presentes y futuras generaciones».