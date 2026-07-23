Golf View 2026 será celebrado el 7 y de agosto en Punta Cana

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SANTO DOMINGO.– La duodécima edición de Golf View fue presentada oficialmente durante un encuentro celebrado en el rooftop del piso 27 del Hotel Embassy Suites by Hilton, donde se anunciaron los detalles de la cita deportiva que reunirá a golfistas, empresarios, ejecutivos y marcas nacionales e internacionales.

El torneo se desarrollará los días 7 y 8 de agosto de 2026 en el Corales Golf Course, en Punta Cana, consolidándose como uno de los eventos más destacados del calendario deportivo y corporativo de la República Dominicana, al combinar competencia, experiencias exclusivas y oportunidades de networking.

La edición 2026 contará con el respaldo de Banco BHD y Visa como patrocinadores oficiales, además de Equifax como patrocinador Diamante Plus y Huawei como uno de sus principales aliados estratégicos.

Entre las novedades anunciadas figura una renovada propuesta de entretenimiento que incluye una Hospitality Tent inspirada en la gastronomía de reconocidos chefs internacionales, experiencias de moda y bienestar, así como actividades complementarias que buscan ofrecer una experiencia integral más allá del campo de golf.

La agenda contempla la Experiencia Deportiva Equifax, que dará la bienvenida a los participantes, y la tradicional fiesta oficial de clausura en la playa del Hotel Westin, presentada por BHD y Visa.

Los competidores también tendrán la oportunidad de optar por premios especiales, entre ellos un viaje al prestigioso Masters de Augusta y experiencias para presenciar eventos deportivos de alto nivel como la NFL, MLB y NBA.

Como parte de su compromiso social, Golf View continuará apoyando a la Fundación Franco mediante la recaudación de fondos con la venta de polos y gorras oficiales, destinados a programas de apoyo para niños con autismo y sus familias.

Bajo el lema “Mostrando el golf de una forma diferente”, el evento promete combinar deporte, negocios, entretenimiento y solidaridad en un mismo escenario, reafirmando su posición como una de las experiencias golfísticas más importantes del país.

La organización destacó el respaldo de importantes empresas y marcas que forman parte del grupo de patrocinadores y colaboradores de esta nueva edición, fortaleciendo la proyección del torneo dentro del segmento deportivo y corporativo nacional.

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